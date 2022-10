Un intérêt du PSG pour Désiré Doué?

Désiré Doué, jeune attaquant (17 ans) du Stade Rennais réalise des très bonnes performances avec le club breton (onze matches, 407 minutes trois buts). Dénicheur de jeunes talents, Luis Campos aurait un œil sur lui et serait prêt à passer à l’action pour le convaincre de signer au PSG.

Le PSG est toujours à la recherche de jeunes talents pour renforcer son effectif. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos – conseiller sportif des Rouge & Bleu – apprécierait tout particulièrement Désiré Doué. Il aimerait le faire venir à Paris. Mais pour l’instant, aucune démarche concrète n’a été engagée par le dirigeant portugais. Le PSG n’est pas le seul club dans ce dossier, « de nombreux grands clubs européens lorgnent le joueur depuis plusieurs mois. » De son côté, Rennes ne veut pas perdre sa pépite, comme ça a été le cas cet été avec Mathys Tel, qui a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre le Bayern Munich.

Une prolongation proche d’être bouclée

Dans cette optique, les dirigeants rennais avaient rapidement bouclé la signature du premier contrat professionnel de Désiré Doué. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 « un nouveau contrat est d’ores et déjà quasiment acté« , assure Foot Mercato. « Mais le père du joueur est dur en affaires et souhaitait intégrer quelques détails importants dans les négociations, comme un salaire à la hauteur du talent et du poids que prend son fils au club, mais aussi plus de garanties sportives pour son autre fils, le défenseur Guéla Doué (19 ans) en fin de contrat au sein du club breton qu’il veut également voir prolonger à Rennes. » Même si le joueur prolonge, les convoitises ne disparaîtront pas.