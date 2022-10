Depuis cet après-midi, l’information concernant une envie de départ de Kylian Mbappé dès janvier 2023 enflamme le monde du football. En raison des promesses non-tenues sur le recrutement et son positionnement, le Français aurait ouvert la porte pour trouver un nouveau club dès l’hiver. Une information démentie par Luis Campos en personne.

C’est la rumeur choc de ce mardi. Kylian Mbappé serait favorable à un départ du PSG dès cet hiver en raison des promesses non-tenues suite à sa prolongation en mai dernier. Une information qui a vite fait l’effet d’une bombe dans les médias et chez les supporters, à quelques heures d’un match important face au SL Benfica en Ligue des champions. Et en avant-match, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a tenu à démentir ces informations, dans des propos rapportés par Canal Plus et RMC Sport.

Les rumeurs autour d’une envie de départ de Mbappé (C+)

« C’est une information. On a des rumeurs tous les jours et on ne peut pas venir parler des rumeurs. Dans ce cas-là, c’est spécial parce qu’on est à quelques heures d’un match très important et c’est grave. C’est grave parce que mon nom est là aussi et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m’a jamais parlé de partir en janvier. Et j’étais avec le président (Nasser al-Khelaïfi) et au président il n’a jamais parlé de partir en janvier. Ça veut dire que ce n’est pas une déclaration de joueur, mais une information. Et à partir de cette information, avant un match comme celui-là, c’est à mon avis très grave et c’est pour cela que je suis là. C’est pour démentir et dire clairement que Kylian Mbappé n’a jamais parlé ni à moi ni au président de partir du PSG en janvier. C’est une question dont on n’a jamais parlé et ça c’est très clair. »

Sa situation personelle (C+)

« Je profite pour parler de ma situation aussi. J’ai trois ans de contrat avec le PSG, je suis très content d’être dans cette maison et je travaille tous les jours pour que le PSG puisse avoir à la fin de mon contrat quelque chose d’extraordinaire dans son C.V. »

Des reproches de Mbappé sur le recrutement ? (C+)

« On parle avec Kylian Mbappé tous les jours, comme on parle avec Neymar, Messi, Danilo, Marco Verratti, Vitinha, tous les joueurs. Tous les joueurs ont leurs idées et on discute. Ce qu’il y a dire sur le recrutement, je l’ai déjà fait il y a un mois. Ça a été très clair. En ce moment, le plus important c’est de savoir que nous travaillons tous les jours pour être forts. Nous sommes très contents d’être ici et nous donnerons le maximum pour le PSG cette saison et les prochaines. »

Le timing particulier, un impact dans la préparation du match (C+)

« On parle de joueurs qui sont très expérimentés. Ce n’est pas une information comme ça qui va perturber ce groupe de faire une bonne performance aujourd’hui.

Les démentis sur les rumeurs Mbappé (RMC)

« C’est un démenti catégorique de notre part. S’il est heureux ou pas, c’est une question qu’il faut lui poser à lui. C’est une question très personnelle. Je vois Kylian travailler. Kylian c’est un professionnel extraordinaire. Par exemple, il a joué malade lors du dernier match à Reims, il a fait l’effort pour l’équipe. Je vois Kylian arriver avec ses coéquipiers, tous les jours content et avec une énorme envie de travailler. »

Son rôle de pivot (RMC)

« C’est autre chose. Kylian Mbappé arrive au Camp des Loges avec une énorme envie. Ce n’est pas seulement un grand professionnel, il est extraordinaire. On le voit tous les jours avec une énorme envie de faire le meilleur pour le club de sa ville dans son pays. »

Va-t-il rester en janvier ? (RMC)

« A mon avis oui (il reste en janvier). Il ne m’a jamais rien dit. Et je viens de poser la question au président. Pour moi c’est clair que Kylian Mbappé reste à faire son contrat au PSG. Mais ce n’est pas par hasard qu’une information comme cela sorte deux ou trois heures avant un match contre le Benfica. »