La fracture serait totale entre le PSG et Mbappé

C’est un nouveau feuilleton au long cours qui se profile. Déçu par sa direction, Kylian Mbappé souhaiterait bel et bien quitter le PSG dès que possible. Un départ qui devrait plutôt se dessiner l’été prochain.

Cela n’a échappé à personne : Kylian Mbappé ne semble pas vraiment dans son état normal depuis plusieurs rencontres. Moribond, nonchalant par moment et assez enclin à vilipender ses partenaires, l’ancien monégasque parait préoccupé, son football en pâtissant largement. D’ailleurs, depuis ce mardi, juste avant l’opposition face à Benfica en Ligue des Champions, plusieurs médias ont sorti une information des plus fracassantes et ce, de manière simultanée. Une information qui envoie directement Kylian Mbappé loin de la capitale française.

Un départ déjà acté ?

En effet, le numéro 7 parisien se sentirait trahi par ses dirigeants, et plus particulièrement par Nasser Al-Khelaïfi. En cause, ces derniers n’auraient pas tenu leurs promesses au moment de la prolongation du Bondynois le 21 mai dernier. D’autres éléments rentreraient également en ligne de compte. La résultante est néanmoins limpide : Kylian Mbappé serait bel et bien décidé à plier bagages le plus tôt possible. Plusieurs sources nous informaient même que ce dit départ pourrait se décanter dès le mercato hivernal. Une hypothèse qui parait assez farfelue. Et ce mercredi soir, Le Parisien confirme cette tendance. Ainsi, comme on peut s’en douter, il serait aujourd’hui très peu probable de voir l’international tricolore changer d’air dans les quatre prochains mois. Non, selon toutes vraisemblances, le principal intéressé devrait réclamer un bon de sortie dès l’été prochain. Pire, toujours d’après LP, le départ de Kylian Mbappé serait aujourd’hui acquis. Le média évoque notamment une clause dans le contrat du joueur pour étayer cette hypothèse.

Lié au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé serait le seul décideur de l’activation de la dernière année de son bail. Cela signifie que s’il ne veut pas activer cette option, ce qui serait aujourd’hui le cas, il sera alors libre dans un an au moment de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le PSG se verrait donc dans l’obligation de le vendre, sous peine de se retrouver dans la même situation qu’en mai dernier… Un sacré sac de nœuds en perspective…