Un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez ?

Le PSG est à la recherche d’un défenseur central cet été. Depuis plusieurs semaines, on évoque la piste menant à Milan Skriniar. Si l’international slovaque s’est mis d’accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros, les discussions s’éternisent entre le PSG et l’Inter. Le nom de Jules Koundé a été avancé également. Les dirigeants parisiens penseraient aussi à un autre international français.

Le Bayern voudrait le prolonger

Selon les informations de AS, Lucas Hernandez serait l’un des objectifs de Luis Campos pour renforcer la défense centrale du PSG. L’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait être le remplaçant de Presnel Kimpembe, si le titi décidait de quitter son club formateur. Mais ce dossier ne s’annonce pas facile. Selon le quotidien sportif madrilène, le Bayern Munich – avec qui l’international français est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – ne compterait pas pour le moment le vendre. Le champion d’Allemagne aimerait même prolonger son contrat.