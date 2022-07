Presnel Kimpembe, priorité de Thomas Tuchel ?

Au Paris Saint-Germain depuis 2005, Presnel Kimpembe pourrait quitter son club formateur cet été. Depuis l’intronisation de la nouvelle direction sportive Rouge & Bleu, le nom du titi parisien est souvent associé à un départ. C’est en ce sens que le conseiller du football, Luis Campos, ne serait pas fermé à un départ du numéro 3 parisien selon Foot Mercato. La piste qui revient avec le plus d’insistance concernant l’international français est celle menant à Chelsea. En effet, Kimpembe pourrait rejoindre Londres afin d’y évoluer dans une défense à trois concoctée par … Thomas Tuchel. Le technicien allemand qui a été sur le banc du PSG entre 2018 et 2020 avec le défenseur français sous ses ordres, validerait l’idée de retrouver son ancien joueur chez les Blues de Chelsea. Selon nos confrères de Foot Mercato, l’ancien entraîneur Rouge & Bleu se serait même entretenu avec Presnel Kimpembe personnellement par téléphone afin de « lui présenter le projet et le détail de ce qu’il souhaitait mettre en place avec lui« .

Un autre prétendant dans la course

Le média français affirme que Presnel Kimpembe se sent bien à Paris et dans son club formateur avec qui il a toujours rêvé de gagner la Ligue des Champions. Cependant, des contacts existent entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, mais également entre le club londonien et les représentants du joueur. Si départ il y a, la priorité est donnée à Chelsea dans l’esprit du titi parisien. Par ailleurs, si la priorité est donnée aux Blues, il existe une autre porte de sortie. En effet, c’est la Juventus Turin qui serait intéressée par l’idée de renforcer sa ligne défensive avec Presnel Kimpembe.