Un investissement de QSI à Braga ?

Si la pratique des clubs satellites est courante dans le football, un lien encore plus fort pourrait naître entre le PSG et Braga. En effet, ces derniers jours, par de multiples sources en France et au Portugal, l’idée pour le Paris Saint-Germain de faire du club portugais son club satellite émerge, et pourrait même aller au-delà. Car oui, aujourd’hui, le média lusitnien O Jogo écrit à ce sujet que les investisseurs et propriétaires qataris du club de la capitale pourraient investir à Braga et faire en sorte que le pensionnaire de Liga NOS puisse avoir une équipe plus ambitieuse qui se bat pour le titre de champion. Le partenariat entre les deux clubs ne serait pas obstrué par cette opération si elle venait à bout.

Nos confrères d’O Jogo s’avancent également sur le fait que le président de Braga, Antonio Salvador est ouvert à l’idée, et c’est en ce sens qu’il aurait rencontré les décideurs Rouge & Bleu à Doha et à Paris à la fin du mois d’avril dernier. Toutefois, le média portugais écrit aussi que le dossier est en cours de discussion, qu’il pourrait y avoir des avancées prochainement, mais qu’aucune décision n’a été prise.