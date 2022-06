Un ménage dans le staff médical du PSG

Le mercato estival 2022 du PSG s’annonce mouvementé à tous les étages. Entre le chantier du poste d’entraineur, les renforts à recruter et le dégraissage de l’effectif, la nouvelle direction sportive n’aura pas le temps de chômer dans les prochains mois. Cependant, des mouvements se font dans l’ombre également du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale à enregistrer un nombre de blessures musculaires important avec Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Leandro Paredes, Presnel Kimpembe et Ander Herrera, et c’est en ce sens (entre autres) que les décideurs ont fait en sorte de faire le ménage au sein du staff médical selon Mundo Deportivo.

Trois noms ont sautés

Selon le média espagnol, Gian Nicola Bisciotti (responsable des kinésithérapeutes), François-Paul Schwartz (directeur médical du centre de formation) et Cristiano Eirale (coordinateur médical) ont tous les trois été licencié par le PSG. Le premier d’entre eux, italien de 62 ans, prend sa retraite. Le deuxième a lui accepté une offre afin d’intégrer la direction médicale d’une compagnie pétrolière, enfin Cristiano Eirale va lui intégrer le projet Premier Padel, un nouveau projet soutenu par Qatar Sport Investments.

Un chantier de plus pour le club de la capitale qui devra donc renforcer son secteur médical cet été.