Au cours des prochaines semaines, le PSG s’apprête à débuter l’écriture de nouvelles pages de son histoire. Outre la prolongation Kylian Mbappé jusqu’en 2025 et les nominations de Luis Campos au poste de conseiller sportif et du prochain entraîneur, d’autres dossiers demeurent dans le flou. Et c’est notamment le cas dans le sens des arrivées, comme des départs. Souvent appeler les « indésirables », de nombreux joueurs de l’effectif professionnel du Paris Saint-Germain voient aujourd’hui leur nom apparaître sur une liste d’éléments dont le club Rouge & Bleu souhaite se séparer. En plus de cette liste, il existe, de manière factuelle, une énumération de joueurs étant en fin de contrat en 2023, leur restant par conséquent, une seule année de contrat. Le chantier se présente donc pour les décideurs parisiens, que faire de ceux-ci ? Un des noms les plus marquants de ces joueurs, Sergio Ramos.

Une première et unique saison en un mot : frustrante

Lors de son arrivée, aucune indemnité de transfert. Sergio Ramos est en fin de contrat avec son club de toujours (ou presque), le Real Madrid, et arrive au PSG au début du mois de juillet 2021. L’opération semble parfaite. Des informations fuitent concernant sa visite médicale : il aurait bluffé le personnel par ses résultats et sa condition physique. Dix mois plus tard et la saison achevée, l’international espagnol n’aura disputé que 13 matchs avec le maillot Rouge & Bleu sur les épaules, étant par la même occasion, l’auteur de 2 buts. Pour sa première apparition avec le PSG, le peuple parisien a du patienter jusqu’au 28 novembre 2021, lors de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats face à Saint-Etienne (victoire 1-3) à Geoffroy-Gichard. Un bilan trop maigre, et qui sur le papier, peine à convaincre.

Seulement voilà, dans le football, une histoire ne s’écrit paradoxalement par sur du papier, mais bien sur de la pelouse. Et c’est en ce sens que l’espoir est légitime quand on parle des attentes autour de Sergio Ramos. Conscient de la situation lui-même, le numéro 4 parisien le sait, il doit se montrer : « Au final, je n’ai passé que quelques heures avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les terrains, à mon meilleur niveau de forme. Il me tarde de montrer tout le football qu’il me reste avec ma nouvelle équipe« , a-t-il déclaré au micro de PSG TV en avril dernier. Reconnu par tout le vestiaire comme un leader, c’est indéniablement une qualité à ne pas négliger au PSG : « Ramos a connu une intégration totale et idéale dans le vestiaire. Minée par les clans, l’équipe a été sauvée en partie grâce à son apport« , assure Le Parisien. Il force l’admiration de ses coéquipiers et se fait entendre quand il parle. « Ses partenaires ont adoré échanger avec lui et l’ont fait fréquemment« , pouvait-on lire dans les colonnes du Parisien le 24 avril dernier. S’attarder sur son leadership n’est pas une manière d’être minimaliste sur nos attentes, ou manquer de respect au champion du monde 2010 en le réduisant à cela, mais bien une façon de souligner l’apport de l’homme dans les rangs du club.

Un leadership… mais pas que

Vainqueur de la Ligue des Champions à 4 reprises, de la Coupe du Monde en 2010, l’Euro à deux reprises entre autres, Sergio Ramos bénéficie d’un des palmarès les plus beaux de l’histoire du football. Une réelle plus value en terme d’expérience apportée au PSG. Sur le terrain, la frustration est aussi présente que l’apport et le talent du joueur. Si la période d’adaptation au collectif ne s’est pas faite ressentir, c’est notamment grâce à sa qualité. Peu habitué à une défense à trois, c’est dans ce système que l’ancien du Real Madrid se retrouve sous les ordres de Mauricio Pochettino. Malgré cela, l’apport balle aux pieds, dans la passe, la relance, dans les duels, ou ne serait-ce que la présence face à l’adversaire sont indéniables. Le fait de savoir Sergio Ramos dans l’effectif Rouge & Bleu, en forme et régulier, permet aussi au bord parisien de s’enlever de la tête la piste d’un défenseur central dans les priorités sur le mercato. Un tel profil est unique au Paris Saint-Germain, et manquait cruellement dans l’histoire récente du club.

Selon vous, le PSG doit-il vendre Sergio Ramos à un an du terme de son contrat. Souvent dans le viseur de clubs de la MLS. Autre possibilité pour les Rouge & Bleu, conserver Leandro Paredes jusqu'à la fin de son bail ou s'en séparer à l'amiable.

L’avis de la rédaction Canal Supporters

C’est pour toutes ces raisons que chez Canal Supporters, nous sommes unanimes : Sergio Ramos doit être conservé au moins jusqu’au bout de son contrat jusqu’en 2023.

Bilan de Sergio Ramos au PSG*

Ligue 1 : 12 matchs disputés / 2 buts inscrits / 2 cartons jaunes / 1 carton rouge / 798 minutes jouées

: 12 matchs disputés / 2 buts inscrits / 2 cartons jaunes / 1 carton rouge / 798 minutes jouées Ligue des Champions : 0 match disputé

: 0 match disputé Coupe de France : 1 match disputé / 45 minutes jouées

: 1 match disputé / 45 minutes jouées Saison 2021-2022 : 13 matchs disputés / 2 buts inscrits / 843 minutes jouées.

Source* : Transfmarkt