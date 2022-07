Un Neymar motivé et prêt à entamer une nouvelle saison avec le PSG

Auteur d’un exercice 2021-2022 très compliqué, notamment jonché par les blessures une nouvelle fois, Neymar Jr souhaite poursuivre son aventure en terre parisienne. Pourtant, en interne au club, les avis seraient mitigés. Si Christophe Galtier souhaiterait largement s’appuyer sur son numéro 10, l’éventualité de s’en délester trotterait dans la tête de certains décideurs rouge et bleu.

Neymar en mode reconquête ?

De son côté, le joueur serait totalement focus sur la nouvelle saison qui s’annonce. Désireux de rester au PSG donc, l’Auriverde affiche apparemment un visage des plus engageants depuis plusieurs semaines, relate Le Parisien. Son retour de vacances en avance confirme cet état de fait et sa motivation à performer avec le club de la capitale. D’ailleurs, LP explique que le Brésilien s’est montré particulièrement disponible lors de la tournée au Japon, que ce soit envers les fans ou durant les différentes opérations promotionnelles du club. Souriant, il communiquerait une vraie joie de vivre à se trouver avec ses partenaires. Son entente, notamment balle aux pieds, avec Kylian Mbappé est, par exemple, mis en exergue par Le Parisien. Enfin, l’entourage du joueur a confié au média que Neymar Jr est en pleine forme et pleinement concentré sur la saison qui attend le PSG.