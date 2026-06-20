Un nouveau parisien dans le onze des Bleus contre l’Irak ?

L’équipe de France affronte l’Irak ce lundi soir (23h) et pourrait démarrer avec un nouveau joueur du PSG tdans le onze titulaire.

Après son succès face au Sénégal lors de la première journée face au Sénégal (3-1), les Bleus ont la possibilité de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde en cas de succès contre l’Irak. À quelques jours de cette rencontre, Didier Deschamps semble se diriger vers plusieurs changements dans son onze de départ. Selon les dernières informations partagées par le quotidien L’Équipe et RMC Sport, de nouvelles mises en place tactique ont été observées à l’entraînement avec les présences de Lucas Digne, Manu Koné et surtout… Bradley Barcola parmi les titulaires. Le latéral gauche d’Aston Villa tiendrait la corde pour débuter dans un secteur où aucune hiérarchie définitive ne semble s’être imposée. Au milieu, Manu Koné pourrait accompagner Adrien Rabiot afin d’apporter son activité et son impact dans l’entrejeu. Enfin, Bradley Barcola a lui engrangé du crédits aux yeux du sélectionneur national après son entrée au jeu remarquée contre le Sénégal.

Une entrée qui a marqué les esprits

En effet, le principal enseignement de ces derniers jours concerne surtout le secteur offensif. Selon les différents échos rapportés depuis Boston, Bradley Barcola aurait pris une longueur d’avance sur Désiré Doué pour accompagner Michael Olise et Ousmane Dembélé derrière Kylian Mbappé en attaque. Auteur d’un joli but contre le Sénégal, l’ailier du PSG a marqué les esprits auprès du staff tricolore. Didier Deschamps avait d’ailleurs salué sa prestation après la rencontre en déclarant :



« Bradley Barcola a fait mal en entrant ! »

Le profil de Barcola, capable d’attaquer la profondeur et de créer des décalages, semble davantage correspondre au scénario attendu face à une équipe irakienne annoncée plus regroupée. On rappelle que le joueur compte désormais 20 sélections et a marqué contre le Sénégal son troisième but avec les Bleus.

Si rien n’est encore officiellement arrêté, la mise en place observée lors de l’entraînement de vendredi confirmerait cette tendance, ainsi que les probables titularisations de Lucas Digne et Manu Koné.

Composition probable : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.