Coupe du Monde : Hakimi hué malgré la victoire, le Brésil réagit… Les images de la nuit

La deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026 s’est disputée dans la nuit de vendredi à samedi. Le Maroc a réalisé une excellente opération en dominant l’Écosse, tandis que le Brésil a retrouvé son efficacité offensive face à Haïti.

Deux Parisiens, et pas des moindres étaient sur les pelouses américaines cette nuit et les deux en sont sortis victorieux. Tout d’abord à minuit, le Maroc affrontait l’Écosse au Gilette Stadium de Boston. Après son nul prometteur contre le Brésil lors de la première journée, les Lions de l’Atlas ont décidé de frapper fort d’entrée face à l’Écosse. En seulement 71 secondes, Ismaël Saibari, ouvre le score sur une ouverture de Brahim Diaz. L’attaquant marocain marque sa deuxième réalisation dans ce mondial. Dominateurs dans le contenu, les hommes de Mohamed Ouahbi ont ensuite multiplié les situations dangereuses sans parvenir à faire le break, laissant les Écossais en vie jusqu’au bout. Malgré quelques frayeurs dans les dernières minutes, le Maroc a conservé son avantage et compte quatre points en deux rencontres.

Capitaine de la sélection, Achraf Hakimi a disputé les 90 minutes de la rencontre mais sa soirée a été agitée. En effet, le joueur a été sifflé et hué à chaque ballon touché par les supporters écossais suite à l’annonce de son renvoi en procès pour viol ce vendredi matin. Son sélectionneur, Mohamed Ouahbi, a tenu à rassurer sur l’état d’esprit de son joueur devant la presse :

« Il était bien. Il s’est réveillé le matin, il a mangé comme tout le monde, il s’est préparé, il a motivé tout le monde. Il était dans le vestiaire, il était concentré, il voulait faire un gros match, il a fait un gros match. Donc on n’a rien à dire. On est juste derrière lui, on est très serein, il est très serein. »

Un peu plus tard, le Brésil était aussi attendu au tournant après une prestation très critiquée contre le Maroc (1-1). Et la Selecao a su parfaitement réagi en dominant facilement Haïti (3-0) à Philadelphie. Titularisé par Carlo Ancelotti, Matheus Cunha a été l’un des grands artisans du succès brésilien avec un doublé inscrit en première période (23e, 36e), avant que Vinicius Junior ne creuse davantage l’écart juste avant la pause (43e). Plus tranchante offensivement et plus solide défensivement que lors de son entrée en lice, les Brésiliens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et n’ont jamais réellement été inquiétés. À noter la sortie sur blessure de Raphinha. Un des éléments fort de cette sélection. Cette victoire permet aux Brésiliens de prendre provisoirement la tête du groupe C à la différence de buts devant le Maroc, tandis qu’Haïti est officiellement éliminée de cette Coupe du monde 2026.

Notre capitaine, Marquinhos, a disputé les 90 minutes et a eu une soirée assez tranquille.