CdM 2026 – La Corée du Sud de Lee Kang-In battue par le Mexique

Opposé à la Corée du Sud de Lee Kang-In, le Mexique s’est imposé sur la plus petite des marges et devient ainsi la première nation à se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe du monde.

Avec trois points chacun dans le groupe A, le Mexique et la Corée du Sud pouvaient valider leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en cas de victoire. Pays organisateur, le Mexique voulait atteindre son objectif devant son public, à l’Estadio Akron de Guadalajara.

Trop seul, Lee Kang-In a tenté de sonner la révolte

Dans un match qui aura mis du temps à s’animer, il a fallu attendre le début de la seconde période pour voir l’unique but de la rencontre. Profitant d’une énorme erreur du portier sud-coréen Seung-Gyu Kim, Luis Romo ne s’est pas manqué pour ouvrir le score (1-0, 50e). Par la suite, le gardien coréen a réalisé quelques parades déterminantes (75e, 85e). Les Guerriers Taeguk auraient pu égaliser en fin de rencontre sur un cafouillage, mais le gardien Raul Rangel a réalisé deux arrêts décisifs (87e). Cette courte victoire permet donc au Mexique de rejoindre les 16es de finale du Mondial. Avec trois points, la Corée du Sud reste toutefois en bonne position avant leur dernier match de poule contre l’Afrique du Sud le jeudi 25 juin.

Titulaire, le joueur du PSG Lee Kang-In n’a pas connu la même réussite que lors du premier match, où il avait été passeur décisif. Véritable poison lors de la victoire contre la République tchèque (2-1), le numéro 19 parisien a disputé l’intégralité de la rencontre face au Mexique (90 minutes). Il a été le danger principal de sa sélection avec trois passes clés distribuées, quatre dribbles réussis sur cinq et sept duels remportés sur dix. Trop seul sur le plan offensif, le milieu parisien continue néanmoins d’impressionner techniquement dans ce Mondial.

Le classement du groupe A

Mexique – 6 pts (+3) Corée du Sud – 3 pts (+0) République tchèque – 1 pt (-1) Afrique du Sud – 1 pt (-2)