Ce dimanche soir, le PSG se rend sur la pelouse de l’Olympique de Marseille en marge de la 25e journée de Ligue 1. Un Classique qui pourrait bien se montrer capital pour la suite de l’exercice en cours. Petit tour d’horizon de la presse olympienne à quelques heures de ce coup d’envoi.

La dernière fois que le PSG s’est rendu en terrain hostile, il y a deux semaines de cela, tout ne s’est pas vraiment bien passé pour la troupe de Christophe Galtier. Ces derniers ont ainsi pris la porte au stade des huitièmes de finale de Coupe de France suite à un revers sur le score de 2-1. Et ce dimanche, le club de la capitale possède l’occasion rêvée de prendre sa revanche. Car oui, en cas de succès ce soir, le leader rouge et bleu prendrait le large avec huit unités d’avance. Dans le cas contraire, l’ennemi phocéen pourrait revenir à seulement deux petits points. De quoi entrevoir un vrai tournant ?

Ce matin, comme de coutume sur Canal Supporters, vous avez eu le droit à votre traditionnelle revue de presse concentrée sur les actualités gravitant autour du PSG. Place désormais à la presse marseillaise.

Des espoirs, mais un PSG toujours aussi craint

Dans ses colonnes, Le Phocéen assimile le PSG à « une bête blessée, mais pas encore à terre, revigorée par une victoire miraculeuse contre Lille avec des buts de Mbappé et Messi dans les derniers instants. » Le message est donc limpide : il faudra se méfier des Rouge et Bleu comme le lait sur le feu. Un rebond peut bien évidemment advenir. Mais pour le média pro OM, « l’OM a de quoi regarder ce PSG dans les yeux. » L’aspect sportif est mis en avant avec « une audace et une qualité technique éblouissante lors du Classique d’il y a deux semaines. » Igor Tudor devrait donc s’appuyer sur ce match pour tenter de réitérer cette performance. Enfin, pour Le Phocéen ce match est « un tournant. »Forcément, il restera encore 13 rencontres à disputer avant la clôture du championnat. Mais cela reste tout de même « un tournant majeur. »

La Provence se penche également sur ce choc XXL attendu par tous les suiveurs de l’élite hexagonale. Pour le média, les Olympiens « n’ont jamais été aussi proches de leurs rivaux historiques depuis l’arrivée des Qataris. » Et, si l’OM venait à triompher, l’espoir de décrocher l’Hexagoal deviendrait possible. « Le rêve est donc permis« , indique La Provence. Néanmoins, même si une victoire ferait entrer l’OM dans un tout autre championnat, en interne, « on ne pense pas du tout à cela. » Autrement dit, voir l’OM concurrencer réellement le PSG pour le titre reste une chimère pour beaucoup. Igor Tudor avait d’ailleurs calmé les troupes en conférence de presse d’avant-match en expliquant : « C’est un match important mais pas déterminant. Il reste encore beaucoup de points en jeu« , avait-t-il clamé devant la presse ce vendredi. Concernant le PSG en tant que tel, le journal marseillais expose : « Partie sur les chapeaux de roues avant le Mondial, la formation de Galette a ralenti depuis le retour du Qatar et vu ses poursuivants revenir. » La Provence compare toutefois, comme son homologue, le PSG à « une bête blessée. »

Malgré tout, le PSG fait peur et un regain de confiance, alors que le match retour face au Bayern Munich approche à grands pas, est attendu, ou craint. C’est selon le camp…