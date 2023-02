Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le 105e Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille aura son importance en Ligue 1. Et les deux coaches devront se passer de certains cadres pour cette affiche.

C’est le jour J. Après une semaine d’attente, le PSG retrouve le championnat ce dimanche avec un choc en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec cinq points d’avance, le club parisien se déplace sur la pelouse de son dauphin dans une rencontre qui s’annonce électrique. Mais à l’instar de Christophe Galtier, le coach de l’OM, Igor Tudor, devra se passer de deux titulaires importants.

🔥 𝗝𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲 ⚔️



𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 / 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗶𝗻



❤️ 𝑨𝒍𝒍𝒆𝒛 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 💙

🎨 @canalsupporters pic.twitter.com/ki1tWnqOrq — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 25, 2023

Mbemba, Gigot et Harit forfaits

Si Achraf Hakimi, Neymar Jr et Renato Sanches sont absents côté parisien, en face, les deux défenseurs Chancel Mbemba (suspension) et Samuel Gigot (blessé) sont également forfaits. L’absence de l’international congolais est préjudiciable pour le coach marseillais tant ce dernier est un rouage essentiel dans son système de jeu, aussi bien défensivement qu’offensivement (5 buts marqués toutes compétitions confondues). À cela s’ajoute le forfait d’Amine Harit, victime d’une grosse blessure au genou en novembre dernier. Les Olympiens pourront compter sur leurs recrues hivernales, Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Voici ci-dessous le groupe des 18 joueurs marseillais.

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco

: Lopez, Blanco Défenseurs : Balerdi, Kaboré, Kolasinac, Clauss, Bailly, Tavares

: Balerdi, Kaboré, Kolasinac, Clauss, Bailly, Tavares Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Ounahi, Elmaz

: Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Ounahi, Elmaz Attaquants : Ünder, Sanchez, Payet, Vitinha