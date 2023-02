Le PSG toujours sur les rangs pour Axel Disasi ?

L’été dernier, le PSG avait été annoncé sur les traces d’Axel Disasi, le solide central de 24 ans de l’AS Monaco. Une piste qui est finalement tombée à l’eau. Mais le club parisien surveillerait toujours la situation de l’international tricolore.

L’arrière-garde du PSG a été l’objet de nombreuses rumeurs tout au long des derniers mois. Le souhait était assumé : recruter un nouvel élément dans ce secteur. Très vite, l’attention de Luis Campos s’est portée sur Milan Skriniar. Peut-être même un peu trop. in fine, le Slovaque n’est pas arrivé, même si un accord a été trouvé avec le joueur depuis pour une arrivée libre en juin prochain, et d’autres options ont donc été explorées.

La porte pourrait s’ouvrir pour Disasi

L’une d’entre elles mène tout droit à Axel Disasi. L’ancien rémois a pris une envergure impressionnante sous la tunique de l’AS Monaco. À tel point qu’il a même vu Didier Deschamps faire appel à ses services en Équipe de France. Un pédigrée qui commence à devenir intéressant, surtout que le joueur songerait désormais à quitter le Rocher à l’issue de la saison, nous indique Téléfoot ce jour. Une envie de départ qui n’était pas présente lors du dernier mercato estival alors que le PSG a fait le forcing dans les dernières heures pour le recruter. Et, toujours selon l’émission dominicale, le club de la capitale continuerait à surveiller le défenseur avec attention. Néanmoins, la concurrence s’annoncerait rude dans ce dossier puisque Axel Disasi plaît également à plusieurs mastodontes du vieux continent. Téléfoot évoque ainsi Manchester United et surtout le Bayern Munich. Deux clubs qui lorgneraient de très près l’ancien rémois donc.