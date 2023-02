Revue de Presse PSG : Classico, Mbappé, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 février 2023. Un Classico pour éviter la crise et prendre le large en tête de la Ligue 1. Kylian Mbappé qui peut écrire sa légende au Vélodrome, un stade qui lui réussit bien. Un Kylian Mbappé qui peut être la clé du PSG pour répondre à l’intensité du jeu marseillais. Marco Verratti loin de son niveau en 2023.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque évidemment le choc de cette 25e journée de Ligue 1, le Classico entre Marseille et le PSG. Une rencontre qui doit permettre au Rouge & Bleu d’éloigner la crise mais également son adversaire du soir. Pour le quotidien francilien, « tout se joue ce dimanche soir entre Marseille et le PSG, sauf peut-être le titre de champion de France avec encore 39 points à distribuer après ce choc. Mais une option, c’est certain. » Le Parisien explique que ce match est bouillant, lui qui intervient deux semaines après l’affrontement en Coupe de France. Soir où il manquait un rouage important au PSG, Kylian Mbappé. Ce dernier « déboule sur la Canebière comme une menace devant une défense recomposée (Mbemba suspendu, Gigot blessé). » Il voudra se rapprocher de deux records, lui qui reste sur un doublé contre Lille (4-3). Celui de meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui appartient à Cavani (200 buts) et celui de meilleur buteur du Classico (7 buts contre 11 pour Ibrahimovic). L’international français apportera de la profondeur dans le jeu parisien, ce qui a cruellement manqué lors de la confrontation en Coupe de France. « Avec Nuno Mendes, il possède un complice de jeu essentiel dans ce domaine. » Le PSG devra faire sans Neymar. Mais « l’équipe de Galtier peut se révéler plus équilibrée sans l’une de ses trois stars offensives mais encore faut-il trouver le bon remplaçant au Brésilien« , assure Le Parisien. Mbappé est le leader qui manquait à ce groupe puisque « c’est dans le dur que l’on voit les cadres et ceux qui se cachent. » Une victoire ramènerait des jours heureux, cette recherche du temps perdu pour Paris conclut le quotidien francilien.

Le Parisien qui évoque aussi les matches de Kylian Mbappé au Vélodrome. Quand il marque là-bas, le PSG s’impose toujours. Le quotidien francilien rappelle que l’attaquant (24 ans) est invaincu lors du Classico avec 11 matches dont 4 à Marseille. Lors des deux derniers succès du PSG en terre phocéenne, il avait ouvert le score lors d’une victoire 2-0 à chaque fois. Le Parisien explique que le premier coup d’éclat au Vélodrome arrive le 28 octobre 2018. Arrivé en retard à la causerie de Thomas Tuchel, il est sanctionné et débute la rencontre sur le banc. « Une sanction qui ne serait sans doute plus possible désormais, plus de quatre ans plus tard et alors que Mbappé a pris une dimension considérable dans le football en général et au PSG en particulier. » Entré en jeu à la 62e, il débloquera le match seulement trois minutes après. Même s’il a déjà marqué au Vélodrome, Kylian Mbappé « n’a pas encore de triomphe à son actif dans l’enceinte des Phocéens« , estime Le Parisien qui cite en exemple Ronaldinho. « Il avait ébloui, le 9 mars 2003, avec un rush victorieux et une passe décisive, concluant un récital et une victoire inespérée (0-3) pour l’époque. Il avait été applaudi par le stade. » Ceci est le genre de challenge qui plaît à Kylian Mbappé, qui avec un doublé pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG à égalité avec El Matador. « Le genre d’exploit qu’il a sûrement dans un coin de sa tête« , conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe évoque aussi Kylian Mbappé, qui peut être la clé du PSG contre l’intensité mise par l’OM. Deux semaines après leur affrontement en Coupe de France, le PSG revient à Marseille avec une autre allure. Du système aux hommes, les changements sont nombreux. Ce dimanche, les Rouge & Bleu pourraient se présenter avec une défense à trois. un changement par rapport aux huitièmes de finale de la Coupe de France. « Cette modification demandera à Tudor et ses adjoints de choisir lequel de leurs trois centraux sera le plus apte à sortir très loin de sa ligne pour prendre au marquage un des milieux de terrain parisiens. Avec le risque assumé d’ouvrir la profondeur à Mbappé« , estime le quotidien sportif qui indique que lors du match aller, l’attaquant avait pu courir dans de très grands espaces et le PSG s’était créé des occasions majeures très tôt dans la rencontre en cassant le pressing marseillais puis en attaquant la profondeur. « Mbappé sera capable de leur procurer des solutions dans le dos de la défense adverse. » L’absence de Neymar « prive le PSG du joueur le plus doué pour se détacher du marquage collant des Olympiens. Sans lui, la qualité technique de Verratti sous pression sera essentielle« , lance l’Equipe.

Le quotidien sportif qui évoque aussi un Classico qui retrouve son attrait après plusieurs saisons sans saveur. Cette rencontre de ce soir (20h45, Prime Video) s’annonce palpitante et indécise assure L’Equipe. « Tout est là. La 25e journée, les cinq points d’avance, les turbulences et l’orgueil parisiens d’un côté, la confiance marseillaise de l’autre, et l’ambiance survoltée du Vélodrome. » Même s’il n’y aura pas de supporters parisiens à Marseille, ces derniers ont pu rappeler leur priorité aux joueurs lors de l’entraînement ouvert au public au Parc des Princes, la victoire ou rien contre l’ennemi juré. « Christophe Galtier s’est bien qu’il n’a pas intérêt à perdre ce match s’il veut s’épargner une houle encore plus forte que ces dernières semaines. » En gagnant, il se donnerait de l’air en tête de la Ligue 1 avec huit points d’avance sur son adversaire du soir. La présence de Kylian Mbappé change beaucoup de choses et la gestion marseillaise de la profondeur sera l’une des clés du match assure le quotidien sportif.

L’Equipe qui fait également un focus sur les performances de Marco Verratti depuis le début de l’année 2023. Le quotidien sportif estime que le milieu de terrain peine à retrouver son rayonnement et que cela nuit au collectif du PSG. « En 2023, il n’a pas frappé une seule fois, ni délivré de passe décisive. » Cette saison, il n’a délivré qu’une seule passe décisive, contre Haïfa en Ligue des Champions le 14 septembre. « Si Verratti n’a jamais été un joueur de statistiques, il était celui du déséquilibre. Et, là encore, ses prestations cette année dessinent un rendement à la baisse. » L’Equipe indique qu’une certaine forme de lassitude semble parfois le gagner. « En privé, il lui arrive de trouver que certains jeunes s’égarent et mériteraient d’être recadré, comme Zlatan Ibrahimovic avait pu le faire avec lui en son temps. Mais lui ne se sent pas capable d’être le cadre qui hausse le ton. » Pour expliquer sa méforme, en interne, on indique que l’Italien a un petit déficit physique en raison de sa blessure à la cuisse en janvier qui ne lui a pas permis d’enchaîner les rencontres. Une autre explication de ce rendement moindre, les changements tactiques de Christophe Galtier, qui oblige Verratti à ne jamais jouer à la même place. « Même dans cette zone de turbulences, l’Italien garde sa propension à s’extraire du pressing adverse grâce à sa finesse technique et son jeu court mais cela suppose d’avoir des coéquipiers proches de lui. » Pour le quotidien sportif, le match contre Lille était son meilleur depuis le début de l’année 2023. « Le signe d’un renouveau« , se demande L’Equipe.