Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le Portugal voudra assurer sa première place contre la Corée du Sud. Une rencontre durant laquelle Vitinha pourrait jouer ses premières minutes.

Très performant avec le PSG, Vitinha a été sélectionné par Fernando Santos pour la Coupe du Monde avec le Portugal. Mais depuis le début de la compétition, le milieu de terrain (22 ans), il n’a pas foulé les pelouses au Qatar. Il est comme quatre autres ses coéquipiers joueurs de champ, Diogo Dalot, Antonio Silva, André Silva et Ricardo Horta. Le match contre la Corée du Sud demain après-midi (16 heures, BeIN Sports) pourrait permettre à l’ancien du FC Porto de faire ses premiers pas en Coupe du Monde.

Il part de loin

L’Equipe explique que le numéro 17 du PSG pourrait connaître les joies de jouer en Coupe du Monde. Avec le forfait d’Otavio et la menace de suspension de Ruben Neves au prochain carton jaune, tout comme Bruno Fernandes, Joao Felix ou Ruben Dias. Mais le quotidien sportif assure que Vitinha part de loin dans cette possibilité. En ce qui concerne les deux autres joueurs du PSG convoqués, Fernando Santos a confirmé le forfait pour le reste de la compétition de Nuno Mendes. « Malheureusement, il est forfait pour le reste du Mondial. Il veut rester avec nous et son club a accepté qu’il reste avec nous, il pense qu’il peut se soigner ici. Ça démontre son énorme volonté d’être avec nous, ça reflète bien l’état d’esprit de cette équipe. » Titulaire contre le Ghana (3-2), Danilo Pereira s’est blessé aux côtes à l’entraînement avant le match contre l’Uruguay. Le milieu de terrain est forfait pour la fin de la phase de poules et est incertain pour la suite de la compétition.