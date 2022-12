Dans un groupe E ouvert où chaque nation avait ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, l’Espagne et l’Allemagne avaient une obligation de résultat pour poursuivre l’aventure.

Ce jeudi soir, le groupe E pouvait nous réserver des surprises. Deux candidats au titre, l’Espagne et l’Allemagne, n’avaient toujours pas validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Pire, ils devaient s’imposer pour éviter de mauvaise surprise, notamment pour la Nationalmannschaft. Opposés au Costa Rica de Keylor Navas, les Allemands devaient chercher la victoire et espérer un faux pas du Japon. De son côté, l’Espagne voulait conserver sa première place face aux Samouraï Blue. Les deux joueurs du PSG, Pablo Sarabia et Carlos Soler, débutaient une nouvelle fois sur le banc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux dernières rencontres nous ont offert des frissons. Les deux favoris débutent bien leurs rencontres avec une ouverture du score rapide par l’intermédiaire de Gnabry (10e) pour l’Allemagne et Morata (12e) pour l’Espagne.

L’Espagne a été à un moment éliminée de la Coupe du Monde

Comme lors de ces derniers matches, la Roja va complètement dominé ses rencontres, avec une possession très importante. Mais elle n’arrive pas à se mettre à l’abris et va voir le Japon réussir à totalement renverser la situation avec deux buts en trois minutes au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Doan (48e) et Tanaka (51e, 2-1). Avec cet avantage, les Japonais ont pris la tête du groupe devant leur adversaire du soir. Malgré des attaques incessantes des Espagnols, la défense nipponne va réussir à tenir et créer une nouvelle secousse dans cette Coupe du Monde. Ils affronteront les Croates en huitièmes de finale lundi à 16 heures. Dans l’autre match, l’Allemagne au aussi totalement dominé mais était mené à un moment après des buts de Tejeda (58e) et Vargas (2-1,70e). À ce moment-là, les Costaricains étaient qualifiés et éliminaient l’Espagne ! Mais l’Allemagne, par l’intermédiaire de Havretz (x2) et Füllkrug, va réussir à s’imposer (4-2), pour rien, puisqu’elle est éliminée pour la deuxième fois de suite en phase de poules de la Coupe du Monde. Deuxième de son groupe, l’Espagne affrontera le Maroc mardi à 16 heures.

XI du Japon : Gonda – Taniguchi, Ikatura, Yoshida (c), Nagatomo – Morita, Tanaka – Kubo, Kamada, Ito – Maeda

: Gonda – Taniguchi, Ikatura, Yoshida (c), Nagatomo – Morita, Tanaka – Kubo, Kamada, Ito – Maeda XI de l’Espagne : U.Simon – Azpilicueta, Rodrigo, Pau Torres, A.Baldé – Gavi, Busquets, Pedri – N.Williams, Morata, Olmo

XI du Costa Rica : Navas (c) – Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo – Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell – Venegas.

: Navas (c) – Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo – Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell – Venegas. XI l’Allemagne : Neuer (c) – Kimmich, Rüdiger, Süle, Raum – Gündogan, Goretzka – Gnabry, Musiala, Sane – Müller.

Groupe E