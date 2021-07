Treize sportifs du PSG sont toujours en quête de médailles olympiques à Tokyo. Seul Thimothée Pembélé – embarqué dans la galère bleue – a fait ses valises. Tour d’horizon avant un vendredi qui pourrait être resplendissant grâce à Romane Dicko et Teddy Riner.

Les sportifs du PSG aux Jeux Olympiques de Tokyo

Football : Timothée Pembélé (France éliminée), Jordyn Huitema (Canada), Ashley Lawrence (Canada), Amanda Ilestedt (Suède)

: Timothée Pembélé (France éliminée), Jordyn Huitema (Canada), Ashley Lawrence (Canada), Amanda Ilestedt (Suède) Judo : Romane Dicko, Teddy Riner

: Romane Dicko, Teddy Riner Handball : Yann Genty (France), Vincent Gérard (France), Luka Karabatic (France), Nikola Karabatic (France), Nedim Remili (France), Mikkel Hansen (Danemark), Henrik Toft Hansen (Danemark) et Ferran Sole (Espagne)

Les Canadiennes se mesureront aux Brésiliennes vendredi (10h en France) en quarts de finale du tournoi olympique. Annoncée titulaire, Ashley Lawrence devrait retrouver Formiga, son ancienne partenaire au PSG. Demain également, la Suède de la recrue Amanda Ilestedt jouera le Japon (midi en France). Le handball français se porte bien. Un troisième succès consécutif l’a qualifié pour les quarts de finale. Demain il y aura un match contre l’Espagne (3 victoires en 3 matches) dans le cadre du tour préliminaire. Pour le Danemark tout roule aussi dans le groupe B avec 3 victoires en 3 matches. Enfin il y aura de grosses attentes dès cette nuit avec le judo. Romane Dicko (+78kg) – la plus jeune de la sélection tricolore – et Teddy Riner – double champion olympique – voudront triompher pour la France et le PSG. Deux médailles d’or sont possibles.