Hier soir, le PSG est revenu de son voyage à Turin avec la victoire. Même si la déception de ne pas finir en tête du groupe est grande, les hommes de Christophe Galtier ont réalisé une prestation inédite dans l’histoire du football français en venant à bout de la Juventus dans le Piémont.

Dans un scénario irrationnel, le PSG a terminé deuxième de son groupe malgré sa victoire face à la Juventus Turin (2-1). En effet, avec son large succès sur la pelouse du Maccabi Haïfa (6-1), le SL Benfica occupe la première place du groupe H grâce à un plus grand nombre de buts marqué à l’extérieur (9 contre 6 pour les Parisiens). Pour leur 11e qualification de suite en 8es de finale de la compétition, les Rouge & Bleu devront attendre jusqu’à lundi et le tirage au sort pour connaître leur adversaire. Avec ce nouveau succès, le club de la capitale poursuit sa série d’invincibilité à 20 matches sans défaite cette saison (16 victoires et 4 nuls) et reste la seule formation des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France) invaincue toutes compétition confondues, suite à la défaite de Naples face à Liverpool (2-0) mardi.

Le PSG, première équipe à s’imposer sur la pelouse de la Juventus

De plus, le PSG a réalisé une première dans l’histoire du football français. En s’imposant à Turin ce mercredi soir, le club de la capitale est devenu la première équipe française à s’imposer sur la pelouse de la Juventus. « Lors des campagnes de Champions League précédentes, l’AS Monaco s’était inclinée sur la pelouse italienne (2-1) en 2017 tandis que l’Olympique Lyonnais avait obtenu un match nul (1-1) un an plus tôt », rapporte le PSG via son site officiel.

Nuno Mendes entre dans l’histoire du club

Entré en cours de jeu, Nuno Mendes n’a pas mis longtemps à se distinguer. Après seulement 34 secondes sur le terrain, l’international portugais a donné l’avantage à son équipe. « Il est ainsi devenu le remplaçant le plus rapide de l’histoire du Paris Saint-Germain à marquer suite à son entrée en jeu en Champions League. » Il a également inscrit son premier but dans la compétition européenne.

De son côté, Kylian Mbappé a été l’homme du match avec un but et une passe décisive. À l’âge de 23 ans, 10 mois et 13 jours, le numéro 7 du PSG est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts en Ligue des champions, détrônant son coéquipier Lionel Messi (24 ans 4 mois et 8 jours). Par ailleurs, c’est la 9e fois que le Français est buteur et passeur dans un même match de C1. Depuis ses débuts dans la compétition en 2016, seul l’Argentin fait mieux sur la période (10). Avec 7 buts lors de cette phase de groupes, Kylian Mbappé est le co-meilleur buteur de la compétition aux côtés de Mohamed Salah (Liverpool). Mais, ce n’est pas la meilleure performance d’un Parisien dans la compétition. En effet, en 2013-2014, Zlatan Ibrahimovic avait inscrit 8 buts. Enfin, Lionel Messi a délivré sa 4e passe décisive en Ligue des champions cette saison, sa meilleure performance à ce stade de la compétition. Il prend ainsi la tête du classement des meilleurs passeurs à égalité avec Diogo Jota (Liverpool) et Joao Cancelo (Manchester City).