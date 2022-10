L’agent de Donnarumma satisfaite du choix PSG

Il est celui qui a bénéficié du premier gros changement opéré par Christophe Galtier à son arrivée au PSG. Gianluigi Donnarumma est désormais le gardien de but titulaire du club de la capitale. Parisien depuis l’été 2021, le portier a quitté l’AC Milan, son club formateur, sans que la direction Rouge & Bleu ne débourse d’indemnité de transfert.

Une opération qui paraissait comme une opportunité à ne pas rater du côté du PSG. En effet, tant le marché des gardiens de but n’est pas le plus facile à appréhender, l’idée de s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert s’est concrétisée dans les esprits des décideurs parisiens. Si la première saison pouvait faire naître des doutes dans la tête du gardien de but italien, il a su rester concentré, professionnel et déterminé à se faire sa place de numéro un, en forte concurrence avec Keylor Navas. Ce dernier, avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, a vu l’ancien de l’AC Milan lui passer devant dans la hiérarchie. Ainsi, à 23 ans, Donnarumma est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, et désormais installé dans un fauteuil qui lui convient parfaitement.

« C’était le bon choix«

Une situation qui convient parfaitement à Gianluigi Donnarumma, mais également à Rafaela Pimenta. Cette dernière est la femme qui a repris l’empire de Mino Raiola suite au décès de l’iconique agent de joueurs. Elle est donc celle qui s’occupe, entre autres, des intérêts du gardien de but du PSG. Elle a accordé un entretient à notre confrère italien Gianluca Di Marzio, et fait part de sa satisfaction quant au choix fait par son poulain italien : « Si nous regardons en arrière, c’était le bon choix. Il joue, il va bien et il ne se plaint pas« . Une situation qui semble donc ravir le joueur et son clan, ce qui est parfaitement à l’image de la confiance retrouvée par Gianluigi Donnarumma.