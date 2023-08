Ismaël Gharbi pourrait être prêté durant ce mois d’août. Le Werder Brême aurait notamment manifesté son intérêt en ce sens.

Perçu comme l’une des plus grandes promesses du centre de formation du PSG, Ismaël Gharbi n’a pas vraiment brillé lors de la préparation de pré-saison du club. Pourtant, le titi parisien a eu des occasions de sortir son épingle du jeu. Non, pour l’heure, il parait encore un peu tendre. D’où l’hypothèse plausible d’un départ sous forme de prêt afin qu’il puisse parfaire ses gammes au niveau professionnel.

Des discussions en cours avec le Werder ?

En janvier dernier, il était déjà sur le point de rejoindre l’OGC Nice. Mais la non arrivée d’Hakim Ziyech aura finalement fait capoter ce départ. Six mois plus tard, il se pourrait qu’Ismaël Gharbi est une nouvelle possibilité. En effet, cette fois-ci, ce serait le Werder Brême qui se montrerait intéressé par le profil de l’espoir espagnol. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le pensionnaire de Bundesliga aimerait se faire prêter l’attaquant de 19 ans. Des discussions en ce sens auraient même déjà eu lieu. Reste à savoir si celles-ci aboutiront. Une chose est sûre toutefois : un départ temporaire ne pourrait faire que du bien à un Ismaël Gharbi qui a grand besoin de prendre de la bouteille afin d’exploiter au mieux le talent dont il déborde.