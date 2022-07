Depuis l’intronisation officielle de la nouvelle direction sportive du PSG, le cap a changé, et la façon de travailler aussi. En effet, les pistes et les rendez-vous se multiplient en cette période de mercato estival, et le temps passe. Si Vitinha et Hugo Ekitike sont d’ores et déjà des joueurs du Paris Saint-Germain, d’autres noms sont liés au club de la capitale, mais se font attendre. Le temps passe et se perd, et cela ne semble pas plaire au nouveau conseiller du football du PSG, Luis Campos. En effet, le dirigeant portugais, qui travaille activement sur les dossiers Milan Skriniar et Gianluca Scamacca pourrait activer d’autres pistes afin d’accélérer les choses et les mener à bout si les deux dossier ne venaient pas à se décanter.

Concernant Milan Skriniar, les positions entre le PSG et l’Inter Milan serait proches, mais les deux camps camperaient sur leur position. Si les dirigeants Nerazzurris attendraient 70 millions d’euros afin de libérer leur défenseur slovaque de sa dernière année de contrat, leurs homologues Rouge & Bleu en offriraient 60 millions + 5 en bonus. Face au manque de flexibilité du club milanais, Luis Campos pourrait se tourner vers Jules Koundé selon Il Corriere dello Sport. Le média italien avance que le fait d’être français et plus jeune que Milan Skriniar pourrait jouer en sa faveur. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Séville, Jules Koundé pourrait rejoindre la capitale contre un chèque de 60 millions d’euros selon nos confrères transalpins.

Même chose sur le dossier Scamacca

Le temps tourne aussi pour Gianluca Scamacca et Sassuolo. Le pensionnaire de Serie A attendrait la somme de 50 millions d’euros afin de laisser son attaquant filer pour Paris. De son côté, Luis Campos n’entend pas atteindre un tel montant pour l’italien de 23 ans. C’est en ce sens que le dirigeant lusitanien pourrait se mettre sur la piste de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos de Benfica toujours selon Il Corriere dello Sport. A 21 ans, il est un attaquant polyvalent et coûterait bien moins cher au PSG, tant il est évalué, à titre informatif par le site Transfermarkt, à 14 millions d’euros.