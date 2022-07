À l’instar de l’équipe masculine du PSG, la section féminine souhaite mettre en place une nouvelle ère. Et la prolongation de contrat de Marie Antoinette Katoto – actuellement blessée – va dans le sens de cette révolution menée par les Rouge & Bleu. Désormais, le club de la capitale doit trouver son nouvel entraîneur pour la saison à venir. Ecarté en fin de saison en raison de problème extra-sportif, Didier Ollé-Nicolle va prochainement quitter le club. Et son successeur est désormais connu. En effet, selon les informations de L’Equipe, Gérard Prêcheur « va s’engager avec le PSG féminin pour s’installer sur le banc. » Libre depuis 2019 et son départ de Jiangsu (Chine), l’ancien coach de l’OL pourra apporter son expérience après avoir remporté à deux reprises la Ligue des champions avec les Fenottes (2016, 2017).

L’avenir de Bernard Mendy en suspens

Le coach de 62 ans a déjà visité les installations du club et « a donné son accord aux dirigeants », toujours selon les informations de L’Equipe. Il sera notamment accompagné par son fils qui occupera le rôle d’adjoint. Mais avant d’officialiser l’arrivée de Gérard Prêcheur, le board parisien devra annoncer le départ de Didier Ollé-Nicolle. Et à ce jour, les discussions entre les différentes parties n’ont pas encore abouti pour mettre un terme au contrat du coach de 60 ans (lié jusqu’en 2023). En concurrence avec Gérard Prêcheur pour le poste d’entraîneur, l’avenir de Bernard Mendy est en suspens. Occupant le rôle d’adjoint lors des dernières saisons, l’ancien Parisien « échange actuellement avec le club pour savoir s’il basculera vers la formation ou s’il quittera le PSG », rapporte le quotidien sportif via son site internet.