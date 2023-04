Un seul retour à l’entraînement du PSG

Demain soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit le RC Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier ne disposera pas d’un groupe au complet.

Le PSG dispute une rencontre capitale ce samedi soir au Parc des Princes. Avec six points de retard au classement, le RC Lens aura pour objectif de relancer la course au titre dans ce sprint final de la saison 2022-2023. De leur côté, les Rouge & Bleu ont une belle occasion de prendre une avance confortable en tête du championnat. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur un groupe étoffé. Outre les forfaits jusqu’à la fin de saison de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Neymar Jr, le coach parisien doit également composer sans Timothée Pembélé, Renato Sanches et Marco Verratti.

Juan Bernat de retour à l’entraînement collectif

Absent du dernier match face à l’OGC Nice en raison d’une contusion de la cheville droite, Juan Bernat était présent avec ses coéquipiers lors de la séance ouverte aux médias ce vendredi au Camp des Loges. Le latéral espagnol devrait donc faire son retour dans le groupe des Rouge & Bleu pour la réception du RC Lens. Chez les Titis, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni étaient présents comme à leur habitude. Ils étaient notamment accompagnés par d’autres jeunes comme Noah Lemina et Hugo Lamy.