Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG disputera un match à enjeu face au RC Lens. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devra une nouvelle fois se passer de Marco Verratti.

Pour son dernier gros choc de la saison 2022-2023, le PSG peut faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout du RC Lens au Parc des Princes à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Déjà privé de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Neymar Jr jusqu’à la fin de la saison, ainsi que de Renato Sanches pour trois à quatre semaines, Christophe Galtier devra également composer sans un joueur cadre au milieu de terrain.

Verratti trop juste pour affronter Lens

Victime d’une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-1) le 2 avril, Marco Verratti avait dû renoncer au déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2) le week-end dernier. Et si son état physique s’améliore, il sera encore trop juste pour faire son retour face au RC Lens ce samedi, comme le rapporte le PSG via son point médical. De son côté, Timothée Pembélé devrait également être forfait. Le latéral parisien « effectue un travail en salle ce jour pour renforcer son genou. »

Le point médical du PSG

