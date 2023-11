Un supporter du PSG gravement blessé à Milan

Ce soir, le PSG pourra compter sur plus de 4300 supporters à San Siro. Hier soir, des Ultras milanais ont attaqué les supporters parisiens, faisant un blessé grave.

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG affronte l‘AC Milan à San Siro dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Pour cette rencontre importante pour la qualification en huitièmes de finale de la compétition, le PSG pourra compter sur un peu plus de 4300 supporters. Certains sont présents en Italie depuis hier. Mais comme le rapporte RMC Sport, une cinquantaine d’Ultras milanais ont attaqué les supporters du PSG vers minuit, dans le quartier de Navigli, concentrant de nombreux bars et restaurants où se trouvaient les supporteurs du PSG.

A voir aussi : AC Milan / PSG – les compositions probables selon la presse

Deux coups de couteaux aux jambes

« L’ambiance était bonne, sans chant, ni provocation, selon les constatations sur place. » Une bonne cinquantaine d’ultras milanais, tous casqués et armés de battes de matraques, de feux de bengales et de mortiers, sont alors apparus pour en découdre, indique le média sportif. Aucun policier n’était sur place au moment des faits. Les premiers auraient mis une dizaine de minutes avant d’arriver sur les lieux pour calmer les esprits. Selon un premier bilan, un supporteur du PSG âgé de 34 ans a été gravement blessé après avoir reçu deux coups de couteaux aux jambes. Ses jours ne seraient pas en danger, avancent les médias italiens ce mardi matin (Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia). Deux autres supporteurs souffriraient de contusions et de blessures au visage. D’autres auraient été pris en charge par des ambulances à leur hôtel.