Afin de dégraisser son effectif comme il se doit et comme elle le souhaite, la direction sportive du PSG s’active. En plus d’avoir fait passé le message aux principaux concernés, le club de la capitale a mis en place un groupe de joueurs s’entraînant à part, plus communément appelé le « groupe 2 ». Une deuxième session d’entraînement, ne s’effectuant pas sous les ordres de Christophe Galtier, à laquelle Thilo Kehrer participe depuis l’arrivée de Nordi Mukiele. L’international allemand semble avoir compris le message, et devrait plier bagage d’ici peu. Pour cela, c’est West Ham qui serait prêt à l’accueillir. Le club pensionnaire de Premier League pourrait lui offrir une place importante tant il est décimé sur sa ligne défensive par les blessures de Nayef Aguerd, Craig Dawson, et Angelo Ogbonna. Les Hammers ne comptent donc plus que Kurt Zouma dans leur effectif comme défenseur central de métier. Une situation urgente à laquelle Thilo Kehrer pourrait être la solution.

Le deal conclu cette semaine ?

Selon les derniers échos provenant du journal The Guardian, West Ham serait confiant quant à la finalité du dossier Kehrer. Malgré la concurrence de Séville, les Hammers pensent pourvoir boucler le deal. C’est en ce sens que le média britannique avance des négociations positives entre le club d’outre-Manche et le PSG, qui de son côté souhaite libérer Thilo Kehrer de sa dernière année de contrat contre la somme de 18 millions d’euros. Toujours selon les informations de The Guardian, West Ham espère boucler le transfert avant dimanche et la réception Brighton en Premier League.