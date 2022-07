Un ultimatum fixé pour le PSG dans le dossier Skriniar ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG piste Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Alors qu’un accord a été trouvé avec l’international slovaque pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros par an, les Rouge & Bleu n’arrive pas à trouver un terrain d’entente avec l’Inter pour le montant du transfert. Pour l’instant, le club de la capitale serait réticent à l’idée de mettre 70 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat en juin 2023. Depuis plusieurs semaines, ce dossier stagne.

L’Inter s’impatiente

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Et selon le quotidien sportif italien, l’Inter commencerait à perdre patience. Un ultimatum aurait même été fixé par le vice-champion d’Italie au PSG. Le club milanais a fait savoir aux dirigeants parisiens, par le biais d’intermédiaires travaillant sur cette opération, qu’il souhaitait que ce dossier avance. Le PSG est resté sur son offre de 60 millions d’euros plus des bonus alors que l’inter souhaite récupérer au minimum 70 millions d’euros. La Gazzetta indique que si le PSG ne présente pas une nouvelle offre à l’Inter, les Nerazzurri envisageront alors de vendre un autre joueur (Dumfries, De Vrij) afin de pouvoir financer l’opération Bremer. De son côté, Milan Skriniar n’apprécie que ce dossier traîne en longueur et veut de la clarté.

Une arrivée à Paris mardi ?

De son côté, le Corriere della Sera indique que le transfert de Milan Skriniar au PSG pourrait être concrétisé en début de semaine prochaine. Les dirigeants parisiens auraient accepté d’offrir 70 millions d’euros plus des bonus pour s’attacher les services de l’international slovaque. Ce dernier pourrait même rencontrer ses futurs coéquipiers dès mardi, assure le Corriere.