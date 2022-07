Depuis plusieurs semaines, le PSG discute avec l’Inter Milan pour trouver un accord pour le transfert de Milan Skriniar. Réticent au début à quitter le club milanais, le défenseur central s’est finalement mis d’accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros. Malgré le fait que l’international slovaque n’a plus qu’un an de contrat, le vice-champion d’Italie se montre intransigeant. Il veut récupérer 70 millions d’euros pour laisser filer son défenseur central. Pour l’instant, le PSG ne veut pas payer plus de 60 millions d’euros.

Simone Inzaghi évoque le dossier Skriniar

Interrogé sur l’avenir de Milan Skriniar, Simone Inzaghi a expliqué qu’il était attendu à l’entraînement du club milanais dimanche. « Skriniar nous rejoindra le 10 juillet pour la pré-saison. C’est un joueur de l’Inter dans l’état actuel des choses, même si on sait comment les choses peuvent changer pendant le mercato« , explique l’entraîneur de l’Inter dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Le journaliste spécialiste du mercato qui indique que le PSG et l’Inter discutent toujours autour de Milan Skriniar mais qu’il n’y a pas encore d’accord complet.