À l’approche du premier match officiel de la saison 2022-2023 (face à Nantes au Trophée des Champions, le 31 juillet), le PSG compte bien accélérer son mercato aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Si la vente des indésirables est devenue la priorité des dirigeants parisiens, il faudra également renforcer l’effectif à certains postes. Ainsi, Luis Campos souhaite recruter un profil différent pour le secteur offensif. En ce sens, l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca (23 ans, 1m95), est dans le viseur du dirigeant portugais depuis plusieurs semaines. Cependant, le board parisien doit faire face à la gourmandise de leurs homologues italiens qui demandent une somme de 50M€ pour leur international italien, sous contrat jusqu’en 2026. Mais les deux formations vont tenter de trouver un accord.

Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, la journée de ce vendredi pourrait être décisive dans cette opération. En effet, le PSG, Sassuolo et l’agent du joueur, Alessandro Lucci, vont se réunir aujourd’hui afin de trouver un terrain d’entente. Cet entretien pourrait rapprocher Gianluca Scamacca des champions de France en titre. De plus, ce rendez-vous pourrait permettre de combler l’écart entre l’offre parisienne de 40M€ bonus compris et la somme de 50M€ demandée par les Neroverdi, rapporte le journaliste italien.

De son côté, Fabrizio Romano indique que le PSG sera à nouveau en contact direct avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Le club de la capitale serait prêt à offrir 40 millions d’euros alors que Sassuolo demande toujours 50 millions d’euros. Les pourparlers arrivent dans un moment clé conclut Romano.

Pour rappel dans son édition de jeudi, la Gazzetta dello Sport avait dévoilé ses chiffres concernant le transfert de Gianluca Scamacca au PSG. Il était notamment question d’une opération à 40M€ plus 5M€ de bonus.

Paris Saint-Germain will be in direct contact again with Sassuolo for Gianluca Scamacca. PSG are prepared to offer €40m, Sassuolo always asked for €50m price tag. Talks entering into key stages. 🇫🇷🇮🇹 #transfers

PSG are still hoping for Mauro Icardi to leave the club soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022