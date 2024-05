Vendredi soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG affrontent Lyon en finale de la D1 Arkema. Du côté des Lyonnaises, Griedge Mbock sera absente.

Après avoir battu le Paris FC en demi-finale après un match haletant, les Féminines du PSG retrouvent en finale Lyon vendredi soir. Les Parisiennes et Lyonnaises s’affronteront pour la sixième fois de la saison. Comme souvent, elles s’affronteront pour s’offrir le titre de championne de France. Une rencontre que ne jouera pas une des cadres lyonnaises, Griedge Mbock.

Ada Hegerberg sera, elle, présente

Sortie blessée contre le PSG en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League, la défenseure centrale ne sera pas remise attend comme l’a expliqué sa coach, Sonia Bompastor, en conférence de presse. « Griedge n’a toujours pas récupéré complètement pour pouvoir être disponible vendredi », explique la coach dans des propos relayés par L’Equipe. Ada Hegerberg, elle, sera bien présente. « Ada a refoulé la pelouse en fin de match face à Reims (6-0), elle monte en puissance. Elle a eu quelques séances normales avec le collectif depuis le début de semaine. Vous connaissez tout le potentiel d’Ada, elle est redoutable. C’est bien pour un entraîneur de pouvoir l’avoir sur le banc et on verra comment on pourra l’utiliser. »