Une belle somme récoltée lors du gala de la Fondation PSG

Hier soir, le traditionnel gala de la Fondation du PSG avait lieu au Parc des Princes en la présence des joueurs, du staff, des dirigeants Rouge & Bleu mais également de plusieurs personnalités (les rappeurs Koba LaD et Vegedream, l’artiste Ghass, les journalistes Anne-Claire Coudray et Ophélie Meunier, l’ancienne Miss France Maëva Coucke, l’animateur de télévision Cyril Hanouna). C’est la première fois depuis 2019 que le club de la capitale avec son mécène, la maison de vente FauveParis, organisait cocktail de gala au Parc des Princes. « Pour l’occasion, dix lots prestigieux étaient proposés dans le cadre d’une vente aux enchères dont les profits sont destinés aux programmes du club en soutien aux enfants défavorisés ou malades, ainsi qu’aux communautés en difficulté« , explique le PSG dans un communiqué.

Plus d’un demi-million d’euros récolté

10 lots prestigieux parmi lesquels une affiche inédite Paris Saint-Germain x Kongo dédicacée, les trophées remportés par le club la saison dernière, la possibilité d’assister à une mini séance de tirs au but avec les gardiens du PSG, ou encore un Kong en tenue parisienne de l’artiste Richard Orlinski. Cette vente aux enchères a permis de récolter un peu plus d’un demi-million d’euros. « Cette somme servira à financer les actions de la Fondation et du Fonds de dotation en faveur de la jeunesse. »