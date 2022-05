Le point médical avant le match entre le PSG et Metz

Le PSG joue son dernier match de la saison 2021-2022 demain soir avec la réception de Metz dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absent de l’entraînement collectif jeudi, Kylian Mbappé était bien présent sur la pelouse du Camp des Loges ce vendredi matin et est apte pour le match de demain.

Blessés de longue date, Mauro Icardi et Julian Draxler ont participé à l’entraînement collectif ce matin Ces derniers figurent quand même dans le point médical du jour. Abdou Diallo, qui est lui avec ses coéquipiers depuis plus d’une semaine même s’il n’a pas été convoqué pour le match contre Montpellier, n’y figure pas non plus contrairement à la semaine dernière. Seul Leandro Paredes était absent de l’entraînement. L’Argentin poursuit sa rééducation après son opération d’une pubalgie.

Le point médical du PSG