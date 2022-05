La saison 2021-2022 arrive bientôt à son terme et de nombreux changements sont attendus au sein du PSG pour préparer au mieux le prochain exercice. Malgré le 10e titre de champion de France remporté, le bilan sportif des Rouge & Bleu reste décevant avec les pertes du Trophée des Champions et de la Coupe de France ainsi qu’une désillusion en 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 1-3). Ainsi, un remaniement est attendu aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif des Rouge & Bleu. À cette occasion, ESPN a fait le point sur les différents dossiers au PSG.

Deux cibles privilégiées en cas de départ de Kylian Mbappé

Sans surprise, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des attentions depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, l’international français n’a pas encore annoncé sa décision finale pour son futur. Si le Real Madrid reste confiant dans le dossier, les Rouge & Bleu sont également optimistes pour une prolongation courte durée du champion du Monde 2018. Mais selon ESPN, les dirigeants parisiens auraient ciblé deux stars afin de pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2023, Robert Lewandowski ne souhaiterait pas prolonger son bail en Bavière et désirerait vivre une nouvelle expérience. Si le FC Barcelone semble être la destination souhaitée par le Polonais de 33 ans, il reste l’une des cibles du PSG pour le prochain mercato, de même que Mohamed Salah, qui est également sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, et dont la prolongation patine depuis plusieurs semaines.

Des indésirables sur la liste des transferts et des jeunes pour renforcer l’effectif du PSG

Mais Kylian Mbappé ne sera pas le seul dossier à traiter pour le board parisien. En effet, le PSG devra également dégraisser un effectif conséquent. Les deux stars de l’attaque, Neymar Jr et Leo Messi devraient rester au club. Malgré une saison décevante, l’Argentin aura une nouvelle chance mais devra montrer un autre visage après une année d’acclimatation à son nouvel environnement. Concernant le Brésilien, son cas est différent. Le club de la capitale ne fermerait pas la porte à un départ du numéro 10 parisien. « Le PSG écouterait probablement des offres pour lui, mais des offres crédibles et acceptables ne sont pas probables », précise le média américain. Autres joueurs placés sur la liste des transferts : Julian Draxler, Keylor Navas, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa. De son côté, Angel Di Maria se dirige vers sa fin de contrat tandis que les jeunes Edouard Michut et Eric Dina Ebimbe « sont également sur le point de partir en raison du manque d’opportunités dans l’équipe première. » Pour Leandro Paredes, qui arrive à un an de la fin de son contrat, le club de la capitale est également ouvert à un départ et quelques clubs italiens seraient intéressés. De même pour Thilo Kehrer, dont un retour en Allemagne est envisageable. Concernant Mauro Icardi, son dossier reste plus épineux. Sous contrat jusqu’en 2024, l’Argentin déçoit une nouvelle fois et le club est favorable à un départ. Cependant, il y a peu de formations intéressées par l’ancien de l’Inter.

Et avec ces nombreux départs espérés, le PSG devra également penser à se renforcer, notamment au milieu de terrain. Ainsi, Aurélien Tchouaméni (22 ans / AS Monaco) serait une recrue idéale dans l’entrejeu, mais le club parisien ne serait pas en pôle position. En revanche, le dossier Paul Pogba (29 ans) serait en bonne voie. Alors que son contrat prend fin avec Manchester United, l’international tricolore est désireux de venir à Paris. Et selon ESPN, les négociations avancent bien entre les différentes parties. Mais les dirigeants parisiens prospectent également pour renforcer la ligne offensive. Auteur d’une belle saison avec le Villarreal d’Unaï Emery, l’attaquant néerlandais, Arnaut Danjuma (25 ans / sous contrat jusqu’en 2026), est un profil susceptible de renforcer l’effectif, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé et/ou Mauro Icardi. Autre piste étudiée pour la défense, celle de Nordi Mukiele (24 ans). Le néo-international français est en fin de contrat en 2023 et ne souhaiterait pas prolonger son bail avec le RB Leipzig. « Il est né et a grandi à Paris, et a toujours aspiré à jouer un jour pour le club. »

Quel avenir pour Pochettino et Leonardo ?

Enfin, il est également question de l’avenir de Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG. « Pour l’instant, il est très probable qu’il ne sera pas sur le banc de touche la saison prochaine » après son échec en Ligue des champions. Cependant, si le PSG n’arrive pas à trouver un remplaçant adéquat, il n’est pas exclu que l’Argentin de 50 ans reste « par défaut. » Mais, l’ancien de Tottenham aurait fait savoir qu’il voulait plus d’emprise sur la construction de l’équipe et qu’il souhaiterait imposer davantage ses idées. Enfin, la situation de Leonardo est également évoquée. En cas de départ, deux noms sont en tête de liste pour remplacer le Brésilien : « Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético de Madrid, et Michael Edwards, anciennement à Liverpool », rapporte ESPN.