Dès qu’il s’agit de Naples tout devient exalté. Même les rumeurs et tarifs… Ainsi, le peu fiable journal sportif transalpin Corriere dello Sport lance que le PSG serait prêt à mettre 60M€ sur le milieu de terrain de 25 ans Fabian Ruiz malgré une première moitié de saison en clair-obscur. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atletico Madrid penseraient également à l’Espagnol sous contrat jusqu’en 2023. Milan et la Juve auraient besoin d’un tel profil, lit-on. Mais tout laisse à penser qu’on est dans la rumeur pure pour un joueur coté 44M€ par Transfermarkt.