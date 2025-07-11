Une composition sans surprise pour le PSG contre Chelsea ?

Luis Enrique

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juillet 2025

Dimanche soir (21 heures, DAZN, TF1), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique devrait aligner une équipe sans surprise contre les Blues.

Tombeur du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontera Chelsea en finale dans deux jours. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus, mais également Presnel Kimpembe, blessé. Pour tenter d’inscrire à son palmarès cette compétition, le club de la capitale devrait voir Luis Enrique reconduire la même équipe que celle qui a surclassé les Madrilènes mercredi soir (4-0), selon RMC Sport

Un onze qui a donné satisfaction contre le Real

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardera les buts du PSG. Auteur d’une très belle prestation contre le Real Madrid, Lucas Beraldo devrait poursuivre au côté de Marquinhos en défense centrale alors qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperaient les couloirs. Au milieu de terrain, Vitinha serait toujours associé à Fabian Ruiz et Joao Neves. Titulaire pour la première fois contre le Real, Ousmane Dembélé devrait enchaîner une deuxième titularisation de suite durant cette Coupe du monde des clubs. L’international français serait associé à Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia en attaque.

  • Le XI probable du PSG face à Chelsea selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Beraldo, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

