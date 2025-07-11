PSG Poissy
Image : psg.fr

Du mouvement au sein du centre de formation du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juillet 2025

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs changements vont avoir lieu à l’intérieur de ce dernier. 

Le centre de formation du PSG va voir plusieurs changements au sein de son organigramme. Le club de la capitale était à la recherche d’un entraîneur pour son groupe Espoirs. Plusieurs noms avaient été avancés, mais les dirigeants parisiens avaient fait d’un profil sa priorité, celui de Jean-François Vulliez, qui avait assuré l’intérim sur le banc de l’Olympique Lyonnais en septembre 2023. Ce vendredi, Marc Mechenoua, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, indique que Jean-François Vulliez va bien devenir l’entraîneur du groupe Espoirs du PSG

A voir aussi : Mercato – Le PSG renforce son groupe Espoirs 

Mercato – Le PSG renforce son groupe Espoirs 
canalsupporters.com

Mathieu Le Scornet va bientôt signer son contrat

Le PSG recherchait également un directeur technique pour son centre de formation afin de venir épauler son directeur sportif, Yohan Cabaye. Depuis plusieurs jours, le nom de Mathieu Le Scornet était avancé. Marc Mechenoua indique que ce dernier devrait signer son contrat avec les Rouge & Bleu dans les prochains jours. Il reprendra le poste de directeur technique, laissé vacant après le départ de Cyrille Carrière cet hiver.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juillet 2025

Articles similaires

Luis Enrique

Une composition sans surprise pour le PSG contre Chelsea ?

11 juillet 2025
Psg entraînement

Plusieurs joueurs ménagés à deux jours de Chelsea / PSG

11 juillet 2025
Parc des princes cs

La finale de la CDM des clubs diffusée au Parc des Princes

11 juillet 2025
MetLife Stadium

Médias : TF1 rétropédale pour la soirée de dimanche entre finale de CdM des Clubs et les Bleues à l’Euro Féminin 2025

11 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page