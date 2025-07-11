Du mouvement au sein du centre de formation du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs changements vont avoir lieu à l’intérieur de ce dernier.

Le centre de formation du PSG va voir plusieurs changements au sein de son organigramme. Le club de la capitale était à la recherche d’un entraîneur pour son groupe Espoirs. Plusieurs noms avaient été avancés, mais les dirigeants parisiens avaient fait d’un profil sa priorité, celui de Jean-François Vulliez, qui avait assuré l’intérim sur le banc de l’Olympique Lyonnais en septembre 2023. Ce vendredi, Marc Mechenoua, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, indique que Jean-François Vulliez va bien devenir l’entraîneur du groupe Espoirs du PSG.

Mathieu Le Scornet va bientôt signer son contrat

Le PSG recherchait également un directeur technique pour son centre de formation afin de venir épauler son directeur sportif, Yohan Cabaye. Depuis plusieurs jours, le nom de Mathieu Le Scornet était avancé. Marc Mechenoua indique que ce dernier devrait signer son contrat avec les Rouge & Bleu dans les prochains jours. Il reprendra le poste de directeur technique, laissé vacant après le départ de Cyrille Carrière cet hiver.