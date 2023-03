Une défense amoindrie pour Brest / PSG

Après son élimination précoce en Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG devra vite se reconcentrer avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Mais Christophe Galtier devra composer avec une défense amoindrie.

Jusqu’au mois de juin, le PSG aura pour unique objectif de remporter le 11e championnat de France de son histoire. Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur afin d’éviter une saison blanche. Et les Parisiens n’auront pas le temps de ressasser pendant longtemps leur élimination en C1. En effet, dès ce samedi, le leader du championnat se déplace sur la pelouse du 15e de L1, le Stade Brestois, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Mais Christophe Galtier devra composer avec plusieurs absences en défense.

Marquinhos et Mukiele forfaits, Bitshiabu incertain

En effet, comme le rapporte L’Equipe, deux forfaits sont déjà actés face au Stade Brestois. Tous les deux sortis sur blessure face au Bayern Munich, Marquinhos et Nordi Mukiele ne pourront pas prendre part à cette rencontre. Le capitaine du PSG est toujours victime d’une déchirure intercostale tandis que l’ancien du RB Leipzig souffre au mollet et au tendon d’Achille. « Les deux joueurs doivent observer une période de repos. » Entré en cours de jeu face aux Bavarois et auteur d’une prestation intéressante, El Chadaille Bitshiabu est de son côté incertain pour effectuer le déplacement dans le Finistère. En effet, toujours selon L’Equipe, le Titi de 17 ans a reçu un coup au niveau du mollet et souffre donc d’une béquille. Après le match à l’Allianz Arena mercredi, le défenseur central « a rejoint le car parisien en boitant et sa participation au déplacement à Brest samedi n’est pas assurée », précise le quotidien sportif. À cela s’ajoute le forfait de Presnel Kimpembe jusqu’à la fin de saison.

À ce jour, seuls Danilo Pereira et Sergio Ramos sont opérationnels pour le prochain match de Ligue 1. Reste désormais à savoir si Christophe Galtier repassera à une défense à quatre avec le manque de solutions pour maintenir son 3-5-2.