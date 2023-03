L’arbitre de la rencontre entre Brest et le PSG dévoilé

Après son huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec le déplacement à Brest samedi soir. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Le PSG reste sur trois victoires consécutives en Ligue 1. Une série qui lui a permis de reprendre ses distances en tête du championnat avec huit points d’avance sur son dauphin, Marseille. Après son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich demain (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le club de la capitale se déplacera de nouveau ce week-end (samedi, 21 heures, Canal Plus Sport 360) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens affronteront Brest. Cette rencontre sera arbitrée par un des nouveaux visages de l’arbitrage français, Marc Bollengier.

Il n’a jamais arbitré le PSG

L’homme en noir de 31 ans sera assisté par Mathieu Grosbost et Julien Aube. Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet. Cette saison, Monsieur Bollengier n’a pas arbitré de rencontre du PSG. Il était au sifflet pour trois rencontres de Brest (2 défaites, 1 victoire). En 14 matches de Ligue 1, il a distribué 40 cartons jaunes, 2 rouges et sifflé 9 penaltys.