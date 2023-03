Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 10 mars 2023. L’impuissance de Nasser al-Khelaïfi à la tête du PSG, Christophe Galtier continue d’afficher un visage combattif, une élimination qui n’a pas surpris, Kylian Mbappé a-t-il des bonnes raisons de rester ? Le club parisien veut construire autour de la star française.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’impuissance de Nasser al-Khelaïfi, patron du PSG depuis 12 ans. Même s’il n’est pas le seul responsable des échecs sur la scène européenne, le président parisien est le personnage qui les incarne. En raison de ses multiples casquettes, l’homme d’affaires qatari est rarement présent à Paris pour bien cerner les difficultés qui entourent ce club. Une nouvelle fois, Nasser al-Khelaïfi s’est distingué par son silence après l’élimination face au Bayern Munich mercredi. « Il est passé devant les médias sans un mot, le regard sombre. » Si lors des éliminations précédentes, il avait déjà rejeté la faute sur l’arbitrage, le manque de soutien des médias français ou encore le manque de préparation du staff parisien, « rarement, cependant, le président du PSG ne se remettra en cause, ni lui, ni le fameux projet du club dont les contours apparaissent à géométrie variable », assène L’Equipe. Souvent, l’homme de 49 ans trahit ses propres propos. En annonçant régulièrement un projet moins porté sur le recrutement de stars, il n’hésite pas par la suite à faire venir des joueurs comme Neymar Jr (2017) et Lionel Messi (2021). À cela s’ajoute une relation pas toujours fluide avec ses entraîneurs et directeurs sportifs. « Surtout, il est un président qui exécute ce que son actionnaire exige. Il a ainsi subi de nombreuses décisions, de celle de se séparer de Laurent Blanc, venue de Doha, à celle de nommer Thomas Tuchel en 2018, également échafaudée au Qatar, en passant par le retour de Leonardo à la tête de la direction sportive, en juin 2019, ou encore la désignation de Luis Campos l’été dernier, l’une des conditions à la prolongation de Kylian Mbappé. »

L’Equipe fait également un focus sur la situation actuelle de Christophe Galtier. Le technicien français a conscience des conséquences potentielles sur son avenir à court terme suite à l’élimination précoce en Ligue des champions mais, il continue d’afficher un visage combatif : « C’est vraiment trop tôt, mon avenir dépend de ma direction sportive et de mon président. Évidemment qu’il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur cette fin de saison. Avec beaucoup d’énergie et de détermination, il faudra vite digérer cette déception », a-t-il expliqué juste après la défaite face au Bayern Munich. En privé, Christophe Galtier maintient le même discours. Cette élimination doit être replacée dans un contexte plus large. « La nouvelle organisation s’est mise en place tardivement, au mois de juillet. Avec un PSG malade et qui ne dispose finalement pas des moyens qu’il souhaitait pour monter l’équipe qu’ils avaient imaginée. Pendant cinq mois, le staff arrive à construire quelque chose d’intéressant avec un super état d’esprit. Il y a ensuite une saison particulière avec une Coupe du monde et ses conséquences en termes de blessures et de motivation de certains joueurs. Enfin, il y a la gestion du mercato hivernal. Il ne s’agit pas d’incriminer qui que ce soit, mais un prétendant à la C1 qui ne peut pas boucler une à deux recrues au mercato, il y a un problème », explique-t-on parmi ses proches.

Cette période compliquée post-Coupe du monde coïncide avec son management plus complexe à gérer. L’intervention de Luis Campos lors de Monaco / PSG a heurté certains joueurs. « Selon les sources, le regard sur les relations entre les deux hommes change. Entre ceux qui perçoivent Galtier lassé de l’interventionnisme constant de Campos dans ses décisions (composition, animation tactique, gestion des blessés…) et les autres, pour lesquels les deux hommes cohabitent et savent leurs destins liés. » Et à moins d’une révolution immédiate, ils cohabiteront encore ensemble jusqu’à la fin de la saison. Et ensuite ? Christophe Galtier a très envie de continuer mais cela passera par des changements dans la structure de l’effectif et certains choix forts. Reste aussi à savoir si l’ancien coach du LOSC est toujours prêt à tenter de résoudre l’équation impossible de l’équilibre collectif avec ses trois attaquants, Neymar Jr – Lionel Messi – Kylian Mbappé.

Enfin, le quotidien sportif rapporte que cette élimination rapide en Ligue des champions n’a pas surpris au PSG, aussi bien au sein de la direction sportif que chez certains joueurs comme Kylian Mbappé. L’attaquant français ne s’est pas caché après la déroute à Munich, cette équipe actuelle ne pouvait pas donner plus. Sur les ondes de RMC Sport en septembre, Luis Campos avait lui-même reconnu un mercato d’été manqué en raison notamment de l’absence de recrutement en défense centrale. « Ce n’est donc pas une surprise, ni pour Mbappé, ni pour Campos, de voir Paris être éliminé aussi rapidement de la Coupe d’Europe », malgré un recrutement à 150M€ l’été dernier, sans compter l’achat définitif de Hugo Ekitike (35M€) qui entrera dans les comptes pour la prochaine fenêtre des transferts. Mais pour l’été à venir, Luis Campos espère avoir des moyens plus importants, et cela se fera sans Antero Henrique, avec qui les relations étaient assez fraîches. Il faudra également des relations internes plus fluides. « Si Nasser al-Khelaïfi et Campos entretiennent des rapports professionnels et que les deux hommes travaillent ensemble sur le marché des transferts, c’est moins le cas entre les proches des deux dirigeants, qui ont plutôt tendance à se renvoyer la balle sur les erreurs commises. » Sur le court terme, l’avenir de Luis Campos n’est pas menacé, mais tout se jouera à la fin de la saison.

🚨 | Luis Campos a déjà avancé ses pions pour le prochain mercato :



🔘 Un autre DC (en plus de Skriniar) est espéré. Le nom de Pau Torres revient souvent 🇪🇸



🔘 Au milieu les pistes I.Sangaré + M. Koné sont ciblés



🔘 Le PSG veut tenter le coup pour Bernardo Silva



📲 L’Equipe pic.twitter.com/cdCM5aVt37 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 9, 2023

De son côté, Le Parisien se demande si Kylian Mbappé a de bonnes raisons de rester au PSG la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2025 (dont une année en option), l’attaquant français a vécu sa quatrième élimination en huitièmes de finale de C1 sous le maillot parisien. Si les médias étrangers invitent le numéro 7 à quitter le PSG pour espérer remporter une Ligue des champions rapidement, le joueur de 24 ans a un attachement très fort avec Paris, comme il l’avait déclaré lors de sa prolongation en mai dernier. « Pour conserver sa star, Paris lui a alloué un salaire extraordinaire (75 millions d’euros). Pas sûr qu’un autre club (même le Real Madrid) puisse lui proposer autant. » Le club parisien lui a également donné « un pouvoir hors du commun » qui a notamment permis de faire une vaste réorganisation dans l’organigramme du club l’été dernier. « Mais pour convaincre Kylian Mbappé de rester, il faudra faire plus. Beaucoup plus. » Premièrement, il faudra enfin bâtir une équipe capable de remporter les titres les plus prestigieux, ce qui n’a pas été le cas lors du mercato d’été 2022. Le champion du Monde 2018 souhaite plus que tout faire partie de l’équipe qui soulèvera la première Ligue des champions de l’histoire du PSG. « Cependant, il a établi le constat implacable, mercredi soir, que ce ne serait pas possible avec cet effectif dont le quotidien se résume désormais au seul championnat. »

Le quotidien francilien évoque également l’avenir autour de Kylian Mbappé. Malgré l’élimination face au Bayern Munich, « il a été décidé une forme de statut quo. Christophe Galtier et Luis Campos. sont maintenus à leurs postes. Seule une donnée aujourd’hui difficile à mesurer leur coûterait leur place : la perte du titre de champion de France. » Également éliminé de la Coupe de France, le club parisien a désormais pour unique objectif de remporter la Ligue 1 en cette fin de saison. Le problème du PSG ne réside pas seulement au niveau de l’entraîneur. « Le mal semble davantage émaner d’une politique sportive à géométrie variable, peu lisible et souvent conduite en dépit du bon sens. » Luis Campos a surtout été désigné comme conseiller sportif de l’équipe première pour conserver Kylian Mbappé. « Les deux hommes se connaissent depuis les 14 ans du prodige tricolore et leur relation demeure fusionnelle dix ans plus tard. » Il est ainsi difficile de se séparer du dirigeant portugais sans froisser l’international français.

Face à une situation qu’il ne maîtrisait pas, Nasser al-Khelaïfi avait décidé de faire appel à Antero Henrique pour garder un oeil sur le mercato. Mais la mauvaise relation entre les deux Portugais n’a pas aidé dans un mercato 2022 jugé décevant. « Quand Campos n’a pas été entravé, il s’est trompé avec les recrutements de Vitinha, trop juste pour Paris, ou Renato Sanches, blessé comme toujours. » Et le PSG ne devra pas rééditer le même type d’erreur lors de la prochaine période des transferts. « Pour l’été 2023, il a donc été décidé pour l’heure… de construire autour de Kylian Mbappé. » Mais reste à savoir si le PSG y parviendra après avoir échoué l’été dernier. « Pour une telle entreprise, il faut au moins deux nouveaux défenseurs, deux autres milieux et deux attaquants différents. Bref, une telle refonte nécessite des libertés budgétaires que le fair-play financier n’autorise pas », conclut Le Parisien. À cela s’ajoutent les nombreux retours de prêt qu’il faudra gérer.