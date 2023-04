Une incertitude autour de Verratti pour Nice ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Nice pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Marco Verratti est incertain.

Après deux défaites de suite en Ligue 1, le PSG se doit de l’emporter sur la pelouse de l’Allianz Riviera demain soir s’il veut conserver, a minima, ses six points d’avance en tête du championnat. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele. Il pourrait compter sur les retours de Sergio Ramos et Carlos Soler, qui ont repris l’entraînement ces derniers jours. Mais le coach parisien devra peut-être se passer de Marco Verratti.

Touché au genou contre Lyon

Selon les informations de l’Equipe, le milieu de terrain italien, après avoir été touché à l’arrière du genou contre Lyon le week-end dernier, est incertain pour le déplacement à Nice. Un point sera fait à l’issue de l’entraînement de ce vendredi mais la tendance n’est pas à l’optimisme assure le quotidien sportif. L’Equipe qui indique que Carlos Soler et Sergio Ramos, ménagés contre Lyon en raison de douleur au mollet, postulent pour une place dans le groupe pour demain. Le quotidien sportif qui propose aussi un composition probable pour les Parisiens.