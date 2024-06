Souhaitant se renforcer en attaque cet été, le PSG multiplie les pistes dont celle menant à l’attaquant de Besiktas, Semih Kilicsoy (18 ans).

Le PSG voudra se montrer actif sur le marché des transferts. Comme annoncé par Luis Enrique, le club parisien devra se renforcer à chaque poste pour répondre aux objectifs de la saison 2024-2025, qui verra notamment les nouvelles formules de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs. Une longue saison attend donc les clubs européens et le board parisien a bien l’intention d’offrir un effectif conséquent au technicien espagnol. Surtout qu’il faudra compenser le départ de Kylian Mbappé. Et une nouvelle piste est apparue récemment : Semih Kilicsoy (18 ans), sous contrat avec le Besiktas jusqu’en 2028.

Une grosse concurrence dans le dossier Semih Kilicsoy

En effet, comme le rapporte SportBild, le néo-international turc a de nombreux prétendants à ses pieds, dont le Paris Saint-Germain. Cependant, la concurrence sera très rude dans ce dossier avec notamment des intérêts de grosses écuries européennes comme le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal entre autres. Son conseiller a notamment confirmé l’intérêt de plusieurs clubs européens : « Je sais que des clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le PSG, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent Semih. Nous avons reçu des informations à ce sujet. » En revanche, le conseiller du joueur n’a pas révélé s’il y avait déjà eu des contacts ou des offres avec l’un des clubs intéressés.

Malgré la décevante sixième place du Besiktas en Süper Lig, Semih Kilicsoy a été la satisfaction de la saison au sein du club d’Istanbul. Il a disputé 23 matches de championnat dont 20 comme titulaires pour un total de 11 buts et 3 passes décisives. Une belle performance pour sa première saison pleine en professionnel. Alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028, l’avant-centre d’1m78 est évalué à 12M€ par le site Transfermarkt et rentre dans la politique du PSG qui désire recruter des jeunes joueurs à fort potentiel.