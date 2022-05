Le PSG pourrait se renforcer au milieu de terrain cet été pour mieux entourer Marco Verratti. Dans cette optique, plusieurs noms ont été associés au Rouge & Bleu, dont ceux de Paul Pogba ou Aurélien Tchouameni. Auteur d’une belle saison sous le maillot de l’AS Monaco, l’international français devrait quitter le club du Rocher cet été. Trois clubs pourraient accueillir l’ancien bordelais, le PSG, Liverpool et le Real Madrid.

Des discussions qui traînent entre Monaco et le Real

Mardi, RMC Sport expliquait que l’international français avait fait son choix, rejoindre le Real Madrid. Une information que le média sportif confirme ce jeudi matin. Le milieu de terrain s’est accordé sur un contrat de cinq ans et « que sa préférence va vers le Real. » Mais les discussions traînent entre le Real et Monaco. La raison ? Paul Mitchell, le directeur sportif du club monégasque, demanderait un peu plus que les 80 millions d’euros précédemment fixés aux dirigeants madrilènes. « Les bonus étaient en discussion ces dernières heures. » Un autre point fait aussi ralentir les discussions, la présence du PSG dans ce dossier. Il a fait de Tchouameni sa priorité pour cet été et est en mesure de faire une offre « bien plus intéressante sur le plan financier » que le Real. Liverpool est toujours en discussions dans ce dossier conclut RMC Sport.