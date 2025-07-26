Skriniar
Une offre revue à la hausse de Fenerbahçe pour Skriniar ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 juillet 2025

Milan Skriniar fait partie des indésirables du PSG. Prêté à Fenerbache lors de la deuxième partie de saison, le club turc souhaite le conserver et aurait augmenté son offre pour convaincre le PSG. 

Pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar n’avait joué que cinq matches avec le PSG lors de la première partie de saison 2024-2025. Afin d’avoir plus de temps de jeu, l’international slovaque avait été prêté au Fenerbahçe. En Turquie, le défenseur central a été un titulaire indiscutable sous les ordres de José Mourinho (23 matches, trois buts, une passe décisive). Les stambouilotes, convaincus par ses performances, souhaitent le conserver. 

Des négociations toujours en cours

Mais vu que les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord, Milan Skriniar a commencé sa préparation à la saison 2025-2026 avec l’équipe Espoirs du PSG avec les autres indésirables. Ce samedi, Fabrizio Romano a fait un point sur ce dossier. Et le spécialiste du mercato explique que Fenerbahçe a augmenté sa proposition faite au PSG, sans pour autant dévoiler le montant de cette dernière. Les discussions se poursuivent pour obtenir un accord définitif dans ce dossier. Fabrizio Romano conclut en indiquant que Milan Skriniar souhaite rejoindre définitivement Fenerbahçe alors que José Mourinho veut compter sur l’ancien de l’Inter Milan dans son effectif la saison prochaine.

