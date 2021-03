Une perte de 6 millions d’euros en raisons du huis clos

Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone dans le cadre de son huitième de finale retour de Ligue des Champions. Mais malheureusement, les Parisiens ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters dans les tribunes. En raison de la Covid-19, les matches se jouent à huis clos depuis plus d’un an. Et ce stade vide va coûter cher au PSG. En effet, selon les informations du Figaro, le match entre le PSG et Barcelone va entraîner une perte de 6 millions d’euros au club Rouge & Bleu. “La perte globale sera de plus de 6 millions d’euros, indique une source au quotidien. Cela englobe la billetterie et les hospitalités VIP mais aussi une part non négligeable de ventes de produits dérivés car le Megastore fonctionne particulièrement bien les soirs de match.“