Rothen : “Une qualification n’effacera rien du tout mais…”

Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (1-4 à aller). Les Rouge & Bleu devront terminer le travail au Parc des Princes. Pour Jérôme Rothen, une qualification demain ne fera pas oublier la remontada mais enverra un message à ses adversaires européens.

“Ça n’atténuera, ni n’effacera rien du tout. Parce que c’est dans les murs. C’est un point noir pour le club mais maintenant il faut avancer. On se souviendra en revanche que le PSG aura éliminé Barcelone qui reste un grand nom, relate Rothen pour Le Parisien. Et même si on voit bien que le Barça est plus faible et qu’il y a des gros problèmes dans ce club, ça reste Barcelone. Il y a un impact forcément sur tes adversaires pour la victoire finale en Ligue des Champions.“

L’ancien Parisien a aussi évoqué l’avenir de Kylian Mbappé. “C’est compliqué. Parce que, déjà, on n’est pas dans sa tête. Il a des objectifs personnels, des envies. Est-ce que toutes les cases sont cochées en restant au PSG? Je n’en suis pas sûr, sinon il aurait déjà prolongé, c’est certain. Il estimait je pense que son avenir était ailleurs. Après, ce n’est pas une critique, il a le droit de penser comme ça. J’ai trop l’impression que, par moments, il cache certaines vérités. Il enrobe le truc et tu sens que ce n’est pas franc. Et ça, j’aime un peu moins. Parce que ça veut dire que là tu es dans l’opportunisme. Ça veut dire que ton objectif était d’aller au Real Madrid mais que, vu le contexte, la santé financière du Real ne te le permet plus. Ça manque de franchise par moments. Si j’ai un message à lui faire passer c’est : Kylian, sois plus clair. Après le club avancera, avec ou sans lui.“