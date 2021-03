Schweinsteiger : “Depuis quelques mois, je vois un Marco Verratti au sommet de son art”

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Marco Verratti rayonne dans une position plus haute au milieu de terrain (4 passes décisives depuis janvier). Le numéro 6 parisien a notamment délivré une prestation XXL lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (4-1). Dans un entretien accordé à France Football, le champion du Monde 2014 avec l’Allemagne, Bastian Schweinsteiger, s’est montré dithyrambique envers le milieu de terrain parisien.

“Depuis quelques mois, et notamment le Final 8 de Lisbonne en Ligue des champions 2020, je vois un Marco Verratti au sommet de son art. C’est un joueur qui a beaucoup gagné en maturité et qui s’est progressivement affirmé pour devenir le patron technique du PSG. Il m’a énormément plu contre Barcelone lors du match aller avec une incroyable générosité dans le jeu sans ballon, davantage de discipline que par le passé et, surtout, une capacité à pouvoir évoluer à tous les postes du milieu avec le même rayonnement et la même facilité. Le fait que Pochettino lui offre les clés du jeu semble lui donner des ailes. Il n’a pas peur de prendre ses responsabilités et d’aller là où ça fait mal. Il est au cœur du jeu, entre les lignes, entre les deux couloirs et entre l’attaque et la défense. Son rôle est fondamental, car il est en permanence sollicité“, a souligné Bastian Schweinsteiger à FF. “Il se trouve à la récupération et dirige en même temps le jeu grâce à son volume et à sa touche technique. Il fait sans aucun doute partie des meilleurs milieux du monde, même s’il lui manque encore la régularité, et qu’il lui faudrait un triomphe européen afin de bénéficier d’une reconnaissance plus grande à l’international.”