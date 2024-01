Une porte de sortie en moins pour Keylor Navas ?

Doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. Une porte de sortie semble s’être refermée pour le Costaricien.

Keylor Navas arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG. Doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, il a été handicapé par des douleurs lombaires durant la première partie de saison 2023-2024, qui lui ont fait manquer plusieurs convocations pour les matches des Rouge & Bleu. Demain soir (20h45, BeIN Sports 1), l’ancien madrilène devrait jouer contre l’US Revel pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Un 109e match et dernier sous le maillot des Rouge & Bleu ? L’international costaricien pourrait quitter le PSG cet hiver, six mois avant la fin de son contrat. Deux clubs s’intéresseraient à lui, Newcastle et les Tigres de Monterrey. Mais ce dernier ne serait plus intéressé par Keylor Navas.

Les Tigres ne devraient pas se positionner sur Navas

Présent en conférence de presse, Robert Dante Siboldi, coach des Tigres, a été questionné sur la rumeur envoyant le gardien du PSG dans son club. « Nous sommes satisfaits des gardiens que nous avons et si Nahuel ne peut pas jouer les premiers matchs, nous faisons confiance aux remplaçants que nous avons. je suis content de l’équipe et je ne pense pas à un autre changement au-delà de ce qui s’est déjà passé, mais il ne faut jamais le dire avant la fermeture du marché« , lance l’entraîneur dans des propos relayés par Foot Mercato.