Auteur d’un début de saison avec le PSG bien loin des attentes placées en lui, Neymar Jr inquiète nombre d’observateurs, notamment de par sa forme physique affichée. Et au-delà de cet aspect purement physique, l’international auriverde a ajouté à cette inquiétude ambiante avec une récente déclaration concernant une possible fin de carrière internationale après la Coupe du Monde 2022.

Le numéro 10 parisien a, en effet, confié à DAZN sa fatigue mentale en expliquant qu’il pourrait bien mettre un terme à sa carrière sous le maillot brésilien dès la conclusion de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Dès lors, il n’en fallait pas plus pour que certaines personnes extrapolent et se demandent si ces déclarations ne cachaient pas finalement une envie d’arrêter définitivement sa carrière de joueur professionnel. Une hypothèse que l’entourage de Neymar a réfuté de manière ferme auprès du Parisien. Ainsi, comme on peut le lire sur le site du média régional, les proches de l’ancien barcelonais ont rappelé que le meneur de jeu auriverde avait récemment signé une prolongation de contrat avec le PSGet que, de ce fait, il n’avait nullement envisagé d’écourter son aventure en rouge et bleu.